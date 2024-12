Vereinsbesitzer? Das sind Cristiano Ronaldos Zukunftspläne

Cristiano Ronaldo (39) gilt als einer der talentiertesten Fußballspieler der Welt. Mit seinen fast 40 Jahren hat der gebürtige Portugiese schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Bei den Globe Soccer Awards lässt er nun erstmals durchblicken, was er nach seiner professionellen Laufbahn machen will. Wie Bild berichtet, gibt der Sportler auf der großen Bühne zu: "Ich bin noch sehr jung und habe noch viele Pläne und Träume, aber merken Sie sich meine Worte: Ich werde mit Sicherheit mal Besitzer eines großen Vereins." Allerdings weiß er noch nicht genau, welchen Fußballklub er gerne übernehmen würde. Für ihn steht jedoch fest, dass er "niemals Trainer oder Vorsitzender eines Vereins" werden will.

Doch aktuell konzentriert er sich erst mal auf seinen Job für das saudi-arabische Team Al-Nassr. Und es scheint tatsächlich nicht so, als würde er damit rechnen, bald in Rente zu gehen. "Wir wissen nie, was in der Zukunft passieren wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 33 Jahren zu Juventus wechsle, mit 37 zu Manchester United und mit 38 für die Saudi League spiele", sinniert er weiter bei den Awards und fügt hinzu: "In einem Monat werde ich 40, man kann es also nie wissen. Aber ich bin immer noch gut und ich spiele noch gut. Also werden wir sehen, was passiert."

Egal, wo es den Sportler noch hin verschlägt, er wird den Weg sicher nicht alleine gehen. Seine Partnerin Georgina Rodríguez (30) steht seit einigen Jahren an seiner Seite – in diesem Jahr wurde sogar immer wieder gemunkelt, dass sich die beiden heimlich vermählt haben! Die beiden Turteltauben haben auch zwei gemeinsame Kinder, wobei Georgina ebenfalls als Mutterfigur von Cristianos anderen Sprösslingen fungiert. Immer wieder zeigen die beiden sich als starkes Team, wie auch bei den Globe Soccer Awards. Dort heizte Georgina allen mit ihrem Look ein: Sie trug ein hautenges, schwarzes Minikleid.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, portugiesischer Fußballspieler

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, 2024

