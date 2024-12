Anna-Maria Ferchichi präsentiert ihren durchtrainierten Body

Anna-Maria Ferchichi (43) lebt mit ihrem Mann Bushido (46) und den acht gemeinsamen Kindern in Dubai. Wie sie nun in ihrer Story auf Instagram teilt, feiern sie in diesem Jahr dort auch Silvester – und dafür wird sogar ihre Familie aus Deutschland anreisen. Bevor die Sippe ankommt, genießt die Podcasterin jedoch noch ein paar ruhige Momente in der Sonne und teilt ein heißes Bild von sich auf einer Gartenliege. In einem winzigen schwarzen Bikini und einem passenden Sonnenhut grinst sie in die Kamera und setzt ihre Kurven dabei perfekt in Szene.

Obwohl sie sich gerne von ihrer reizvollen Seite zeigt, legt die mehrfache Mutter auch Wert auf Traditionen. Besonders an Weihnachten werden in ihrem Haushalt einige Bräuche jedes Jahr aufs Neue ausgeführt. "Vormittags gemütlicher Morgen. Die Kinder helfen, die Tische zu schmücken. Danach Kirche, Essen, Bescherung und danach alle zusammen einen Weihnachtsfilm gucken", erzählte sie kurz vor Heiligabend auf ihrer Plattform. Zum Essen gibt es jedes Jahr einen Truthahn mit Knödeln und Rotkohl – allerdings kocht Anna-Maria den schon lange nicht mehr selber. Sie bekommen nämlich jedes Jahr Besuch von Freunden, und da sei der Aufwand für sie einfach zu groß.

Obwohl Anna-Maria das Weihnachtsfest immer ganz genau durchplant, kann natürlich immer mal wieder etwas dazwischenkommen, das ihr einen Strich durch die Rechnung macht – wie zum Beispiel eine Streptokokken-Infektion im Bein! Wie sie im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählt, musste sie die Feiertage im vergangenen Jahr im Krankenhaus verbringen und sogar notoperiert werden. "Meine Familie am 24. allein zu lassen [...] war für mich eine Katastrophe", erinnerte sie sich zurück.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

