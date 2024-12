Prinz Andrew plant nach Skandalen wohl ein Leben im Exil

Prinz Andrew (64) steht offenbar vor einer entscheidenden Weichenstellung in seinem Leben. Nach seinen jüngsten Skandalen, unter anderem der Ernennung eines angeblichen chinesischen Spions zum Sondergesandten, soll der Herzog von York darüber nachdenken, Großbritannien dauerhaft zu verlassen. Wie der Royal-Experte Nigel Cawthorne gegenüber Sunday Express ausplaudert, ist es "unausweichlich", dass Andrew ein Leben im selbstgewählten Exil führen wird. Infrage hierfür kämen laut dem Experten Länder wie Frankreich, die Schweiz oder auch der Nahe Osten, wo er einen Neuanfang anstreben könnte. Berichten zufolge hat der in Ungnade gefallene Prinz an Weihnachten bereits einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht: Er soll seinen Bruder König Charles bewusst nicht zum traditionellen Weihnachtsessen auf Sandringham begleitet haben, um der Familie weitere Peinlichkeiten zu ersparen.

Seine mögliche Zukunft im Ausland erinnert dabei an das Schicksal seines Großvaters gleichen Namens, Prinz Andrew von Griechenland und Dänemark. Dieser wurde 1922 nach einem Putsch aus Griechenland verbannt und verbrachte den Rest seines Lebens weitgehend im Exil in Frankreich. Während Prinz Philip (✝99), sein Sohn und der spätere Herzog von Edinburgh, in Großbritannien diente, lebte der ältere Andrew vergleichsweise bescheiden und zurückgezogen, oft von Schulden geplagt. Er starb 1944 im Alter von 62 Jahren, ohne Kontakt zu seiner Familie gehabt zu haben. Für den britischen Prinzen Andrew sei es zwar nicht notwendig, das Land gesetzlich zu verlassen, doch Nigel ist sich sicher, dass der finanzielle und gesellschaftliche Druck einen Rückzug aus der Öffentlichkeit unumgänglich mache.

Die öffentliche Meinung über Andrew ist schlechter denn je. Laut einer YouGov-Umfrage möchten 69 Prozent der Befragten, dass er dauerhaft von royalen Verpflichtungen ausgeschlossen wird. Neben den Anschuldigungen, dass er in den Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein soll, belasten auch enge Familienbande – wie die Beziehung zu seinem Bruder, König Charles – mit Spannungen. Dennoch verfügt Andrew über ein Netzwerk aus vermögenden Freunden und möglichen Unterstützern. Auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) hält weiterhin zu ihm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

Anzeige Anzeige