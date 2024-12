Teurer Spaß: Taylor Swift trägt Ohrringe für 34.000 Euro

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgten mit einem glamourösen Auftritt in New Yorks Meatpacking District für Aufsehen. Schnappschüsse, die People vorliegen, zeigen die Sängerin und den Footballspieler in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits in festlichen Farben. Taylor glänzte in einem mit Schmucksteinen besetzten Mantel von Simkhai Ganni über einem Minikleid von Fleur Du Mal und dazu passenden Christian-Louboutin-Heels. Besonders ins Auge fielen ihre atemberaubenden De Beers Arpeggia Ohrringe im Wert von 34.000 Euro. Travis hingegen setzte in einem roten Truckeroverall von Nahmias und passenden Jeans ein Statement. Der Kansas-City-Chiefs-Athlet kombinierte seinen Look mit Boots von Louis Vuitton, einer Trucker-Mütze und einer Sonnenbrille von Jacques Marie Mage.

Der Abend folgt auf eine doppelte Verabredung des Paares am Vortag mit Musikproduzent Jack Antonoff (40) und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Margaret Qualley (30), in einem gehobenen Restaurant im NoHo-Viertel. Taylor begeisterte dabei erneut mit ihrem Stil: Die 35-Jährige trug einen glitzernden Oversized-Blazer von Stella McCartney (53), kombiniert mit verspielten Strumpfhosen und Versace-Stiefeln. Diese privaten Momente kommen passend nach Taylors "The Eras"-Tour, die sie am 8. Dezember abgeschlossen hat. Laut dem Newsportal beschrieb sie die Tour in einem emotionalen Dankesmoment als die "herausforderndste Sache, die [sie] je in [ihrem] Leben gemacht [hat]". Seitdem genießt die 14-fache Grammy-Gewinnerin ihre Auszeit – sei es beim Anfeuern für Travis bei einem Chiefs-Spiel oder auf der New Yorker Szene.

Taylor ist für ihren ausgeprägten Sinn für Mode bekannt. Von glitzernden Handtaschen bis hin zu auffälligen Schuhen – die "Karma"-Sängerin setzt Akzente und inspiriert ihre Fans regelmäßig. Ihr Partner Travis, der den Super-Bowl-Champion-Titel trägt, hat sich in der letzten Zeit ebenfalls als kreativer und modischer Kopf hervorgetan. Dass Taylor zudem oft ihre Liebsten – ob Freunde, Familie oder Partner – in ihre öffentlichen Momente integriert, unterstreicht ihr bodenständiges und nahbares Image.

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

