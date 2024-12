Taylor Swift und Travis zeigen Partnerlook bei einem Date

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihren Abend in New York City modisch perfekt abgestimmt verbracht. Die Sängerin und der Footballstar wurden am Freitagabend vor dem angesagten BondST-Restaurant gesichtet, wo sie ein gemeinsames Dinner mit Freunden genossen. Für ihre Verabredung wählten beide ein Outfit in passenden Khaki-Tönen, kombiniert mit schwarzen Akzenten – wie diese Fotos zeigen. Mit dabei waren Taylors langjähriger Musikpartner Jack Antonoff (40) und dessen Ehefrau, die Schauspielerin Margaret Qualley (30). Die Stimmung schien entspannt, denn die Vier verbrachten rund vier Stunden zusammen im beliebten Promi-Hotspot, berichtete TMZ.

Für Travis war es eine erfolgreiche Woche, die den Abend in perfektem Licht erscheinen ließ: Am Mittwoch hatte er bei einem Spiel seiner Kansas City Chiefs einen neuen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe der Teamgeschichte aufgestellt. Taylor zeigte ihre Unterstützung auch abseits des Spielfelds, indem sie den Social-Media-Post der Chiefs zu diesem Meilenstein likte. Dabei war sie bei dem Spiel selbst nicht anwesend. Durch den Sieg hat das Team bereits den ersten Platz in der AFC für die Play-offs gesichert, was Travis einige freie Tage verschafft, bevor das nächste Spiel im Januar ansteht. Das Paar kann die kommenden Wochen also für ausgedehnte Dates und gemeinsame Zeit nutzen.

Taylor und Travis geben derzeit ein perfektes Beispiel für ein viel bewundertes Promi-Pärchen ab. Während Taylor auf eine beispiellose Karriere als Musikerin zurückblickt, die sie von Country über Pop zu weltweitem Erfolg geführt hat, bringt Travis mit seiner lockeren Art und seinem sportlichen Glanz eine äußerst charmante Note in ihre Beziehung. Der Footballer, der aus Cleveland Heights stammt, ist für seinen humorvollen Umgang mit der Öffentlichkeit bekannt und schwärmte kürzlich in einem Interview: "Ich mag starke Frauen, die wissen, was sie wollen." Fans spekulieren schon, ob Taylor durch diese Beziehung inspirierte Songtexte für ihr nächstes Album im Kopf hat – schließlich ist sie bekannt für ihre musikalische Verarbeitung von Liebesgeschichten.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

