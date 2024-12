Cruz Beckham kontert Nepo-Baby-Vorwürfen mit Bibelverweis

Cruz Beckham (19), der jüngste Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), hat vor wenigen Tagen einen Teaser zu seiner neuen Single "For Ya Love" via Instagram veröffentlicht. In den Kommentaren des Beitrags fanden sich neben großem Lob auch zahlreiche kritische Stimmen, die ihn als "Nepo-Baby" bezeichneten. So wurde ihm von einigen Usern vorgeworfen, dass sein musikalischer Erfolg allein auf der großen Popularität seiner Eltern basiere. Cruz konterte diese Anschuldigungen mit einem ungewöhnlichen Vergleich: "Jesus war auch ein Nepo-Baby", schrieb er augenzwinkernd, löschte seinen Kommentar aber wenige Stunden später.

Wie Daily Mail berichtet, stehe Cruz trotz seiner noch jungen Karriere bereits mit namhaften Produzenten in Verbindung, was online ebenfalls für harsche Kritik sorgte. Doch auch die anderen Beckham-Söhne tragen das Erbe ihrer berühmten Eltern, sodass die Vorwürfe der unverdienten Privilegien für die Familie nichts Neues sind. Brooklyn Peltz-Beckham (25) versuchte sich als Fotograf, bevor er vor wenigen Monaten mit "Cloud23" seine eigene Hot-Sauce-Marke ins Leben rief. Unterdessen gab Romeo (22) seinen Traum von der Profikarriere im Fußball auf, um sich nun – wie seine berühmte Mutter – in der Modewelt zu versuchen, wie Vogue berichtete.

Trotz der konstanten Aufmerksamkeit und der teils spöttischen Kommentare geht der 19-jährige Cruz weiterhin unbeirrt seinen Weg. In seiner Freundin, der brasilianisch-deutschen Songwriterin Jackie Apostel, scheint er die perfekte Partnerin gefunden zu haben, die ihm bei seinen musikalischen Ambitionen zur Seite steht. Wie Daily Mail berichtet, genießen sie das Leben zu zweit in vollen Zügen und verbringen gern Zeit in der Sonne, wie kürzlich bei einem Spaziergang am berühmten Strand von Ipanema in Rio de Janeiro. Mit ihrer Unterstützung scheint der aufstrebende Musiker, der erst kürzlich sein Management wechselte, fest entschlossen, sich seinen Platz in der Musikszene zu erarbeiten.

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

MEGA Cruz Beckham und Jackie Apostel in Miami

