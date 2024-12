Jeff Bezos dementiert Gerüchte um Luxushochzeit mit Lauren

Um die Hochzeit des Multimilliardärs Jeff Bezos (60) und der Kinderbuchautorin Lauren Sánchez (55) ranken sich bereits seit Monaten die wildesten Gerüchte. So soll der Amazon-Chef angeblich eine pompöse, 600 Millionen Euro teure Hochzeit in Aspen Ende Dezember geplant haben. Den kursierenden Spekulationen bereitet Jeff nun jedoch höchstpersönlich ein Ende. Vor einigen Tagen stellt der Unternehmer diesbezüglich auf X klar: "Diese ganze Sache ist völlig falsch – nichts davon wird passieren!"

Er ergänzt auf der besagten Social-Media-Plattform: "Das alte Sprichwort 'Glaube nicht alles, was du liest' ist heute wahrer als je zuvor. Jetzt können Lügen den Weg um die ganze Welt machen, noch bevor die Wahrheit ans Licht kommen kann." Jeff bittet seine zahlreichen Anhänger außerdem darum, jegliche Nachrichten kritisch zu hinterfragen. Ihm zufolge sollen seine Fans in Zukunft stets "vorsichtig" und "nicht zu leichtgläubig" in Bezug auf Berichte um seine Person sein.

Die Äußerungen des US-Amerikaners kommen nur kurze Zeit, nachdem Daily Mail berichtet hatte, dass das berühmte Paar nach fast fünf Jahren Beziehung angeblich zu Weihnachten in Colorado heiraten möchte. Dafür sollen sie unter anderem das angesagte Sushi-Restaurant Matsuhisa in Aspen für den 26. oder 27. Dezember reserviert haben. Die Hochzeit selbst sei auf Kevin Costners (69) Ranch in der Skistadt geplant. Zu den hochkarätigen Gästen zählen laut dem Bericht Stars wie Leonardo DiCaprio (50) und Kris Jenner (69). Inwiefern einige Hochzeitsdetails vielleicht doch der Wahrheit entsprechen, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Januar 2024

Anzeige Anzeige