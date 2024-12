Laura Maria Rypa freut sich über tierischen Familienzuwachs

Laura Maria Rypa (29) durfte 2024 ihr Baby Amelio auf der Welt begrüßen. Kurz vor Silvester bekommt die Influencerin nun erneut Zuwachs. Stolz präsentiert sie ihre drei Babykaninchen auf Instagram. "Das ist der liebe Muffin und Muffin wollte natürlich nicht allein sein", erklärt sie ihren Followern, während sie einen braunen Vierbeiner in die Kamera hält. Das zweite Häschen hat weißes Fell und hört passenderweise auf den Namen Snow. Das dritte Geschwisterkind hat bisher noch keinen Namen, denn den dürfe sich Sohnemann Alessio aussuchen. Die stolze Haustierbesitzerin hat schon mehrere Hunde und befürchtet deshalb: "Unser neues Zuhause gleicht irgendwann einem Bauernhof!"

Unter den vielen Tieren ist auch Mia, die Laura liebevoll ihre "süße Omi" nennt. Auf Social Media erklärte sie kürzlich, warum die kleine Hündin ihr besonders viel bedeute: "In der Familie hatten wir einen Familienhund, aber als ich allein gelebt habe, war sie mein erster eigener Hund. Sie begleitet mich schon seit vielen Jahren und in jeder meiner Lebensphasen."

Das vergangene Jahr war für Laura und ihren Partner Pietro Lombardi (32) mehr als turbulent. Im Herbst kam es zu einem Notarzteinsatz in ihrer gemeinsamen Wohnung, der viele Fragen aufwarf. "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", offenbarte der DSDS-Gewinner einige Wochen später gegenüber Bild. Die zweifache Mutter stellte ihrerseits klar, dass sie keine Verletzungen gehabt habe und im Krankenhaus nur durchgecheckt worden sei.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Hündin Mia

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

