Thomas Gottschalk erhält Auszeichnung für "Peinlichkeit"

Thomas Gottschalk (74), einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands, hat eine außergewöhnliche Auszeichnung eingeheimst: Seine öffentlich zur Schau gestellte Selbstkritik und nostalgische Klage über frühere Zeiten wurden vom Medienmagazin DWDL zur "Peinlichkeit des Medienjahres" gewählt. Mit beeindruckenden 39,3 Prozent der Stimmen der Leser distanzierte er sich in dieser Kategorie deutlich von anderen Vorfällen wie dem ZDF-Abbruch der Übertragung des 3x3-Basketballs während der Olympischen Spiele, das mit 23,8 Prozent auf Platz zwei landete. Der 73-Jährige hatte in den letzten Monaten in diversen Interviews, Podcasts und Bühnenauftritten immer wieder betont, dass er heutzutage nicht mehr so ungezwungen reden könne wie früher, was auf viel Kritik stieß.

Der frühere Wetten, dass..?-Moderator, dessen außergewöhnlicher Sprachwitz ihn über Jahrzehnte zum Publikumsliebling machte, prangerte in diesem Zusammenhang vermeintliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit an. Nachdem er sich in jüngster Vergangenheit vermehrt kontrovers geäußert hatte, folgten zuletzt Konsequenzen wie der Verlust seines Podcasts "Die Supernasen", den er gemeinsam mit Kollege Mike Krüger (73) führte. Seinen Kritikern trat Thomas daraufhin auf Instagram entnervt gegenüber: "Ich bin es leid, dauernd von den Leuten interpretiert zu werden, die mich damit öffentlich beschädigen wollen und von denen missverstanden zu werden, die mich einfach nicht verstehen wollen". Er habe "die Nase voll", werde aber noch lange nicht aufgeben. "Ich denke nicht daran, aufzugeben, und werde weiter laut und vernehmlich sagen, was ich denke – ohne damit den Anspruch zu verbinden, recht zu haben", betonte er.

Privat wie beruflich prägte Thomas Gottschalk über Jahrzehnte hinweg die deutsche Unterhaltungslandschaft. Der gebürtige Franke startete seine Karriere beim Radio und wurde mit "Wetten, dass..?" zu einer der beliebtesten Fernsehfiguren des Landes. Neben seiner Arbeit als Moderator ist Thomas auch als Schauspieler und Buchautor bekannt. Seine oft ironische Leichtigkeit, mit der er sich früher auch selbst aufs Korn nahm, wurde lange Zeit als eines seiner Erfolgsrezepte gefeiert. Doch in den letzten Jahren hat sich seine öffentliche Selbstwahrnehmung verändert, was wohl bei vielen langjährigen Fans gemischte Gefühle auslöst.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Die Passion"

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

