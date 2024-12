Zum 17. Hochzeitstag: Emma Heming teilt Emotionen zu Bruce

Emma Heming (46), die Ehefrau von Bruce Willis (69), hat in einem emotionalen Instagram-Post die Gefühle beschrieben, die sie anlässlich ihres 17. Hochzeitstages durchlebt. Das Paar, das sich 2007 kennenlernte und 2009 heiratete, feierte die Liebe, die sie verbindet, inmitten von Bruce' fortschreitender Erkrankung der frontotemporalen Demenz. "Jubiläen bringen eigentlich eine Menge Aufregung mit sich", schrieb Emma zu einem Foto, das sie und Bruce im Wasser vor einem Sonnenuntergang zeigt. Heute empfinden sie und ihre Familie an solchen Tagen sowohl Liebe als auch Traurigkeit. "Ich gebe mir 30 Minuten, um den Schmerz und die Wut zu fühlen, bevor ich zurückkehre zu dem, was es ist. Und es ist bedingungslose Liebe."

Die Diagnose Aphasie, die später zu frontotemporaler Demenz präzisiert wurde, erhielt Bruce im Jahr 2022. Seitdem hat Emma offen über die Herausforderungen gesprochen, die die Krankheit sowohl für ihren Mann als auch für ihre Familie mit sich bringt. Das Model scheut sich nicht, öffentlich über ihre Gefühle zu sprechen, betont jedoch stets die wichtige Unterstützung innerhalb der Familie. Sie hat ihrem Mann zum 17. Hochzeitstag mit einem Bild aus glücklichen Zeiten gratuliert, auf dem die beiden strahlend lächelnd vor einem romantischen Sonnenuntergang im Meer stehen. Emma schreibt weiter: "Wenn ich ehrlich bin, bringt ein Tag wie dieser alle möglichen Gefühle in mir hoch. Sie hinterlassen eine Schwere in meinem Herzen und einen Stich in meinem Magen. [...] Ich fühle mich gesegnet, seinetwegen. All dies geschieht innerhalb eines Herzschlags."

Bruce und Emma verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch die Stärke ihrer Patchworkfamilie, die eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielt. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, Mabel und Evelyn, hat sie sich darauf eingestellt, Bruce mit Geduld, Liebe und Verständnis zu begleiten. Auch seine älteren Töchter aus der Ehe mit Demi Moore (62), Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30), stärken der Familie in dieser schwierigen Zeit den Rücken. Emma klärt die Kinder stets offen über Bruce' Krankheitsverlauf auf und findet dabei altersgerechte Worte. Ihre enge Beziehung zu Demi und Bruce' anderen Töchtern zeigt, wie gut die Familie zusammenhält. Bruce, einst ein gefeierter Actionfilmstar, wird von seiner Familie nun in einem Umfeld voller Liebe und Akzeptanz begleitet, während sie versuchen, das Beste aus jedem Moment zu machen. "Ich würde es immer wieder genauso tun", schrieb Emma zum Abschluss ihres Beitrags.

Instagram / Emma Heming Willis Emma Heming und Bruce Willis

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis' Patchworkfamilie im Mai 2024