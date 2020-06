So vernarrt ist Cristiano Ronaldo (35) in seine beiden Mädchen! Der Fußball-Profi ist stolzer Vater von vier Kindern. Ein halbes Jahr, nachdem eine Leihmutter die Zwillinge Mateo (2) und Eva (2) zur Welt brachte, bekamen der Kicker und seine Partnerin Georgina Rodriguez (25) im November 2017 die gemeinsame Tochter Alana. Außerdem gehört noch Cristiano Ronaldo Jr. (9) zur Familie, den ebenfalls eine Leihmutter gebar. Der 35-Jährige liebt seine Kids heiß und innig und macht daraus auch kein Geheimnis: Jetzt widmete Cristiano seinen Töchtern eine süße Liebeserklärung!

Via Instagram veröffentlichte der Sportler ein zauberhaftes Foto von seinen Mädchen: Auf dem Schnappschuss umarmen sich Eva und Alana innig. Besonders putzig: Die beiden tragen dabei aufeinander abgestimmte Outfits, die aus einem weißen Shirt und einem hellblauen Tüllrock bestehen. Bei diesem Anblick scheint Papa Christiano dahin zu schmelzen: "Ich verliebe mich jedes Mal, wenn ich sie sehe", schwärmte er in der Bildunterschrift.

So viel Papa-Stolz lässt natürlich auch das Herz von Mama Georgina höher schlagen: "Und ich verliebe mich auch jedes Mal in dich", gibt sie Cristiano in den Kommentaren zu verstehen. Was sagt ihr dazu, dass die beiden ihre Gefühle so offen im Netz preisgeben? Stimmt ab!

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldos Töchter Eva und Alana

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Familie im April 2020

Facebook / Cristiano Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern im Mai 2020

