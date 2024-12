Ein erfolgreiches Jahr 2024: Romina Palm ist stolz auf sich

Wie viele ihrer Kollegen lässt auch Influencerin Romina Palm (25) in ihrer Instagram-Story das vergangene Jahr Revue passieren. In einer Frage-Antwort-Runde teilt sie Einblicke für ihre Fans aus 2024 und verrät, worauf sie besonders stolz ist. "Das hört sich so schnulzig an, aber doch ganz eindeutig: auf meine persönliche Weiterentwicklung", gesteht die Blondine und fügt hinzu: "Es gab dieses Jahr einige Situationen, die gar nicht so einfach für mich waren. Aber ich durfte daran wachsen und lernen."

In ihrem Privatleben sei vieles passiert – darunter viele Dinge, die sie aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Dennoch sei ihr wichtig zu teilen, dass es völlig okay sei, sich auch mal selbst "auf die Schulter zu klopfen". "Ich finde, das hat auch nichts mit eingebildet sein zu tun", stellt Romina klar. Im vergangenen Jahr habe sie sich sehr weiterentwickelt: "Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich so erwachsen und ruhig reagieren und handeln kann. Genau diese Art nehme ich mit in 2025 und hoffentlich mein ganzes restliches Leben."

Es gibt aber auch einige Veränderungen im Leben der 25-Jährigen, die sie offen mit ihrer Community geteilt hat. Schon Ende 2023 stellte die Beauty im Netz den neuen Mann an ihrer Seite vor. Gemeinsam mit Christian Wolf erlebte sie ein aufregendes Jahr. Fan-Spekulationen, die beiden könnten im Oktober heimlich in Las Vegas geheiratet haben, dementierte das Paar. Doch nur einen Monat später gaben sie andere große Neuigkeiten bekannt: Im kommenden Jahr werden die beiden Social-Media-Bekanntheiten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige