Kim Virginia muss vielleicht ohne Nikola Silvester feiern

Großer Schreck bei Kim Virginia Hartung (29)! Obwohl die Reality-TV-Darstellerin eigentlich gerade mit ihrem Beau Nikola Glumac (28) im Liebesglück schwelgt, bahnt sich ausgerechnet zum Jahreswechsel ein Fiasko an. "Bin gerade am Durchdrehen", gestand die Influencerin mit einem Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ziemlich gestresst wirkt. Nachdem das junge Paar sein erstes Weihnachten gemeinsam in Dubai verbracht hatte, war dies auch die Idee für die Silvesternacht, doch es scheint, als könnte der Plan ins Wasser fallen. "Nikola schafft es vielleicht nicht, Silvester mit mir zu verbringen... Bin gerade geschockt", erzählte Kim weiter.

Der 28-Jährige wollte anscheinend nur noch kurz einkaufen gehen, doch kann nun nicht rechtzeitig zu seiner neuen Partnerin zurückkehren – und das, obwohl er nur 25 Minuten von ihr entfernt sein soll. Kim erklärte die Situation auf ihrem Social-Media-Profil: "[...] der Taxifahrer findet ihn einfach nicht... in 15 Minuten werden hier die Straßen gesperrt. Das heißt, er kommt dann nicht mehr in mein Wohnviertel rein!" Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin müsste den Jahreswechsel dann alleine verbringen, was eine Tatsache ist, mit der sie sehr zu kämpfen scheint. "Könnte heulen", gab sie auch in ihrer Story zu.

Das Weihnachtsfest feierte das Paar, das sich angeblich bei Promis unter Palmen näher kennenlernte, im Gegensatz zu dem sich anbahnenden Silvester-Reinfall sehr harmonisch. Da Nikola gerade noch mitten in seiner Dubai-Auswanderung steckt, mussten die beiden allerdings einen Termin an Heiligabend wahrnehmen. "Der geht allerdings nur kurz und dann verbringen wir unser erstes Weihnachten gemeinsam in Dubai. Ich muss aber sagen, dass ich mich darauf freue", verriet Kim enthusiastisch auf ihrem Profil. Danach zeigte sie Einblicke in einen Ausflug auf einen Weihnachtsmarkt, von dem auch der Temptation Island-Star begeistert schien. Er kommentierte begleitet von Herzchen-Emojis: "Omg es war so schön."

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Dubai

