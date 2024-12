Nach Verlobungsgerücht: Dua Lipa erstmals mit Ring gesichtet

Zuletzt machte das hartnäckige Gerücht die Runde, dass Sängerin Dua Lipa (29) sich an Weihnachten mit ihrem Liebsten Callum Turner (34) verlobt haben soll. Obwohl eine offizielle Bestätigung der romantischen Neuigkeit bisher aussteht, bestärkt Dua die Spekulationen nun höchstpersönlich. Neue Fotos der Musikerin, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen sie erstmals seit Bekanntwerden der News am vergangenen Montag in London. Die aktuellen Schnappschüsse machen deutlich, dass sie nach wie vor den riesigen vermeintlichen Verlobungsring trägt.

Im hippen Stadtviertel Primrose Hill parkte die Künstlerin ihren kostspieligen Porsche Cayenne Turbo und traf sich mit einer Gruppe von Freunden. Zu diesem Anlass trug Dua nicht nur ihr edles neues Schmuckstück, sondern auch ein lässiges Outfit. Sie schmiss sich in einen langen cremefarbenen Mantel, trug eine Sonnenbrille sowie braune Stiefel. Die ebenso stylishe Freundesgruppe war ebenfalls in gemütlichen Outfits unterwegs. Ganz entspannt machten sie im Laufe ihres privaten Treffens ein lustiges Selfie und hatten sichtlich Spaß miteinander.

Die aufregende Romanze von Dua und dem Schauspieler Callum hat weniger als zwölf Monate nach ihrem ersten Date offenbar ziemlich schnell an Fahrt aufgenommen. Insofern stellt die mögliche Verlobung des prominenten Paares auch eine große Überraschung dar. Wie Freunde der "Levitating"-Interpretin allerdings gegenüber The Sun ausplauderten, sollen sie tatsächlich schon bereit für den nächsten Schritt in ihrer Liebe sein: "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein."

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

