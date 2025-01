Molly-Mae Hague weinte am ersten Weihnachtsfest ohne Tommy

Für Molly-Mae Hague (25) waren die vergangenen Weihnachtsfeiertage besonders einsam. Seit der Trennung von Tommy Fury (25) ist die TV-Bekanntheit auf sich allein gestellt. In einem YouTube-Video gibt sie ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Dieses Weihnachten war ein Wechselbad der Gefühle", erklärt sie unter Tränen und fügt hinzu: "Aber wisst ihr was, ich hatte mehr gute als schlechte Momente, und das verdanke ich meiner wunderbaren Familie und meiner wunderbaren Schwester, die ich gar nicht oft genug loben kann." Ihre Schwester Zoe habe auch dafür gesorgt, dass Mollys Tochter Bambi magische Feiertage gehabt habe.

Tommy ist in dem Video der Britin nicht zu sehen. Nachdem sich die Love Island-Bekanntschaften im Sommer getrennt hatten, kamen schnell Gerüchte auf, dass der Boxer Molly betrogen haben soll. Seitdem herrscht zwischen den Ex-Partnern dicke Luft. Allerdings vermutete ein Insider im Gespräch mit OK!, dass sie sich ihrer Tochter zuliebe an Weihnachten sehen würden. "Dieses Jahr wird ganz anders sein, aber Bambi wird immer noch im Zentrum von allem stehen. Sie werden Zeit zu dritt verbringen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie im selben Haus aufwachen. Bei ihnen ist wirklich alles aus und vorbei", stellte die Quelle klar.

Weder Molly noch Tommy bestätigten, dass sie sich wegen einer Affäre getrennt hatten. Allerdings machte kürzlich ein Clip des Podcasts "The Reality Check Show" die Runde, in dem eine Frau namens Katy Robertson auspackte. Grinsend behauptete sie, dass sie mit dem damals vergebenen 25-Jährigen geschlafen habe und dafür sogar Videobeweise habe.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

