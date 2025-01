Nach Liam Paynes Tod: So verbrachte Kate Cassidy Silvester

Kate Cassidy verbrachte den diesjährigen Silvesterabend unter traurigen Umständen in New York. Die 25-Jährige, die vor kurzem ihren Freund Liam Payne (✝31) verloren hat, war von engen Freunden umgeben und widmete ihre Aufmerksamkeit der Pflege des gemeinsamen Hundes Nala. Der One Direction-Star verstarb am 16. Oktober durch einen Sturz von einem Balkon in einem Hotel in Buenos Aires. Laut einem Insider von The Sun spendet der Hund, den das Paar erst im Sommer gemeinsam adoptiert hatte, ihr aktuell viel Trost. "In vielerlei Hinsicht ist Nala alles, was Kate von Liam geblieben ist", erklärt die Quelle.

Der Tod von Liam, der seit Jahren mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, wird derzeit vor Gericht untersucht. Mehrere Personen, darunter ein enger Freund des Sängers und Angestellte des Hotels, müssen sich wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung verantworten. Zu den Beweisen gehören Sicherheitsvideos, die Liam in einem hilflosen Zustand zeigen, als er von Hotelmitarbeitern zu seinem Zimmer getragen wurde. Es liegen außerdem Beweise vor, dass er in den Tagen vor seinem Tod Kokain gekauft hatte. Kate, die zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihm war, kooperiert mit den argentinischen Behörden und hat bereits eine Zeugenaussage gemacht.

Die Beziehung zwischen Kate und Liam begann 2022 und verlief turbulent, vor allem wegen Liams Umgang mit seinen Süchten. Im Sommer dieses Jahres schien das Paar jedoch Hoffnung zu schöpfen, als sie gemeinsam die junge Hündin Nala aus einem Tierheim adoptierten. "Sie war von ihren Vorbesitzern ausgesetzt worden, und wir wollten ihr eine bessere Zukunft geben", erzählte Kate laut Daily Mail. Für Liam schien Nala eine wichtige Ablenkung zu sein. "Ich liebe sie wirklich. Sie ist so süß – ein kleiner Teil der Familie", erklärte er.

KCS Presse / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne im März 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidy und ihr Hund im Dezember 2024

