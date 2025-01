Wegen Brief: Lily Allen war jahrelang sauer auf Elton John

Lily Allen (39) hat in ihrem Podcast "Miss Me?" eine überraschende Geschichte über ihre Beziehung zu Elton John (77) geteilt. Die Sängerin erzählte, dass sie lange Zeit Groll gegen den britischen Musikstar hegte, nachdem er nicht auf einen emotionalen Brief reagiert hatte, den sie ihm geschickt zu haben glaubte. Darin habe sie ihn um Unterstützung gebeten und über ihre damaligen Herausforderungen auf ihrem Weg zur Nüchternheit geschrieben. Jahre später stellte sich jedoch heraus, dass sie den Brief nie abgeschickt hatte – sie entdeckte ihn in einer Umzugskiste, nachdem sie in die USA gezogen war. "Elton, falls du das hörst, ich liebe dich und habe diesen Groll nicht mehr", fügte sie lachend hinzu.

Lily und Elton hatten eine enge berufliche Verbindung, als er sie zeitweise gemanagt hatte. Doch die Zusammenarbeit endete irgendwann, und in den folgenden Jahren ging es mit Lilys privatem Leben steil bergab. Öffentlich gerieten die beiden bereits 2008 bei den GQ Men of the Year Awards aneinander. Während der Veranstaltung lieferten sie sich auf der Bühne einen hitzigen Schlagabtausch, nachdem Lily mehrfach zur Champagnerflasche griff und Elton sie herausforderte. Die Auseinandersetzung sorgte damals für Schlagzeilen und zeigte, dass die Chemie der beiden trotz ihrer Freundschaft einige Spannungen aufwies.

Privat hat Lily oft offen über ihre Höhen und Tiefen gesprochen – sowohl über ihre Kämpfe mit der Sucht als auch über ihre beruflichen Erfolge. Elton, den sie in einem kürzlich geteilten Clip herzlich erwähnte, war zu einem bestimmten Zeitpunkt eine wichtige Stütze für sie und pflegte regelmäßigen Kontakt zu ihr. Trotz ihrer Differenzen scheint die Sängerin, die für ihre Ehrlichkeit berühmt ist, mittlerweile Frieden mit der Vergangenheit geschlossen zu haben. Auch Lilys aktuelles Liebesleben steht im Fokus von Spekulationen: Es kursieren Gerüchte, dass sie und ihr Ehemann David Harbour (49) getrennte Wege gehen könnten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lily Allen und Elton John

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023