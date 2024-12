Lily Allens Alkoholproblem begann schon in jungen Jahren

Die Sängerin Lily Allen (39) hat kürzlich offen über ihre Probleme mit ihrer Alkoholabhängigkeit gesprochen. Im Interview mit The Times gab sie preis, dass ihre Suchtprobleme tief in ihrer Familie verwurzelt seien und es für sie nie ein "ob", sondern immer ein "wann" gegeben habe. Inzwischen ist sie seit fast fünf Jahren trocken und betonte, dass dies die beste Entscheidung ihres Lebens war.

Lily sprach im Interview auch offen über ihre schwierige Kindheit und deren Auswirkungen auf ihr Leben. Sie erzählte, dass ihre frühesten Erinnerungen mit Alkohol und Drogen verbunden seien. Die Sängerin berichtete, wie sie als Kind ihrem Vater, dem Schauspieler Keith Allen (71), dabei zusah, wie er Kokain konsumierte. Sie erinnerte sich auch an einen besonders tiefen Punkt in ihrem Leben, als sie betrunken zum Haus ihres Ex-Mannes Sam Cooper ging und ihm eine Szene machte, die ihre Töchter Ethel und Marnie verstörte. "Sie erinnern sich daran, und sie wissen, dass es wichtig ist, dass Mama solche Situationen vermeidet", sagte Lily.

Heute lebt Lily mit ihren beiden Töchtern und ihrem Ehemann David Harbour (49) in New York und betont, wie wichtig es für sie ist, dass ihre Kinder sich sicher fühlen, ein Gefühl, das sie in ihrer eigenen Kindheit oft vermisst hat. Ihre Mädchen unterstützen sie auch auf ihrem Weg der Nüchternheit und fragen sie sogar manchmal, ob sie zu ihren Meetings der Anonymen Alkoholiker geht. "Meine Kinder wissen, dass es Arbeit erfordert und dass ich es priorisieren muss", erklärte sie. In ihrem Podcast "Miss Me?" mit ihrer Freundin Miquita Oliver (40) erzählte Lily, dass sie heute ein erfülltes Leben führt: "Ich habe ein schönes Haus, meine Kinder sind glücklich und ich habe eine gute Beziehung zu meinem Ehemann." Sie betonte, dass sie viel zu verlieren hätte, wenn sie wieder anfangen würde zu trinken, und dass ihre Nüchternheit heute für sie oberste Priorität habe.

