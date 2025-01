Im Traumurlaub: Boris Becker tanzt mit Lilian ins neue Jahr

Boris Becker (57) hat den Jahreswechsel mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro und ihren Eltern im tropischen Ambiente gefeiert. Statt in ihrer Wahlheimat Italien reisten die beiden nach São Tomé und Príncipe, Lilians Geburtsland, um dort das neue Jahr zu begrüßen. Die tropische Kulisse des afrikanischen Inselstaates wurde zum perfekten Ort für Festlichkeiten und Entspannung. Am Strand tanzte das Paar im weißen Partnerlook und ließ kleine Schiffchen ins Meer – ein Neujahrsbrauch, der auf einen möglichen Neuanfang hinweist.

Laut Bunte nutzte das Paar die Auszeit auf São Tomé und Príncipe, um die Insel ausgiebig zu erkunden. Bei Bootstouren und Quad-Ausflügen entdeckten sie traumhafte Strände und idyllische Lagunen. Selbst im Supermarkt zeigte Boris seine Tanzkünste und präsentierte sich von seiner lockeren Seite. Zwischen aufregenden Abenteuern und kulinarischen Genüssen schien das Paar jede Minute in vollen Zügen zu genießen – wie die Einblicke auf Instagram deutlich machten. Es scheint, als sei dieser Trip nicht nur eine willkommene Erholungspause, sondern auch ein perfekter Auftakt ins neue Jahr, das für die beiden als Ehepaar einen besonderen Meilenstein darstellt.

Boris und Lilian hatten im September des vergangenen Jahres in einer romantischen Zeremonie in Portofino geheiratet. Obwohl der Tennisstar in der Vergangenheit oft im Fokus stand, hält das Paar sein Privatleben weitgehend geheim und genießt offenbar die Ruhe fernab vom Rampenlicht. Lilian, die aus einer einflussreichen Familie stammt, ergänzt den ehemaligen Tennischampion auf eine Weise, die ihm offensichtlich guttut. Ihr jüngster Urlaub zeigt, dass sie nicht nur besondere Orte entdecken, sondern auch gemeinsame Traditionen aufbauen – eine wichtige Basis für ihre Zukunft zu zweit.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, Dezember 2024

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im September 2024

