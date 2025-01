Jessica Alba teilt nach Trennungsgerüchten kryptischen Post

Jessica Alba (43) sorgt auf Instagram für Aufsehen. Die Schauspielerin, die bekanntlich seit Mai 2008 mit Cash Warren (45) verheiratet ist, teilte am Neujahrstag eine kryptische Nachricht: "Halte in deinem Herzen Platz für das Unvorstellbare." Der Star sorgte bereits in den letzten Tagen für Trennungsgerüchte, da sie auf veröffentlichten Bildern ohne ihren Ehering zu sehen war und auch in ihrer Silvesterbotschaft fehlt dieser. Fans bemerkten außerdem schnell, dass Jessica in ihrem Beitrag eine Reihe Fotos von ihrer Familie und Freundinnen teilte, aber Cash fehlte bei den Aufnahmen. Einer ihrer letzten Posts, in dem er vertreten war, stammte noch von Weihnachten.

Die Gerüchte kommen überraschend, da Jessica und Cash erst letztes Jahr ihren 16. Hochzeitstag feierten. Damals widmete Jessica ihrem Ehemann noch einen rührenden Post und schrieb dazu: "16 Jahre Ehe, 20 Jahre zusammen und für immer vor uns. Wir haben es immer geschafft, trotz Höhen und Tiefen, zueinander zurückzufinden." Gemeinsam haben beide drei Kinder: Honor, Haven und Hayes. Zuletzt erzählte Cash stolz in einem Interview mit Hello!, dass sich vor allem der Arbeitseifer und die Intelligenz ihrer Kinder klar von Jessica ableiten ließen.

Jessica und Cash begegneten sich 2004 bei den Dreharbeiten zu "Fantastic Four", wo sie als Sue Storm vor der Kamera stand und er als Regieassistent tätig war. Neben ihrer Hollywood-Karriere hat sich Jessica mit ihrer Firma The Honest Company auch als erfolgreiche Unternehmerin etabliert. Die beiden galten lange Zeit als Vorzeige-Paar in Hollywood. Insbesondere Jessica spricht regelmäßig über ihre Rolle als Mutter und die Bedeutung von Freundschaft und Liebe – Themen, die auch in ihrem neuesten Beitrag mitschwingen. Ob hinter den jüngsten kryptischen Botschaften mehr steckt, bleibt aber vorerst ihr Geheimnis.

Getty Images Haven Garner Warren, Jessica Alba und Honor Warren bei einer Netflix-Premiere

Instagram / https://www.instagram.com/jessicaalba/ Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

