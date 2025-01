Nach Trennung von Molly-Mae: Tommy Fury ist bereit für 2025

Tommy Fury (25) blickt in einem emotionalen Instagram-Post auf ein schwieriges Jahr 2024 zurück. Mit einem Foto, das ihn zusammen mit seiner kleinen Tochter Bambi zeigt, schreibt der Boxer: "Diese Kleine hält mich jeden Tag am Laufen." Dann reflektiert er das vergangene Jahr, in dem er sich unter anderem von Bambis Mutter Molly-Mae Hague (25) trennte: "2024. Du warst hart und hast mir viel beigebracht. Ich bin mehr als bereit, in ein neues Jahr zu gehen und weiter an mir zu arbeiten." Tommy scheint das Liebes-Aus und die Gerüchte, die es dazu gab, komplett hinter sich lassen und positiv in die kommende Zeit starten zu wollen.

Das Paar hatte im Juli überraschend seine Trennung bekannt gegeben. Zu den Gründen äußerten sie sich nie, es wurde aber viel gemunkelt, dass der Sportler seiner Verlobten mehrfach fremdgegangen sei, was er jedoch vehement abstritt. Trotz der Trennung und der Gerüchte scheinen die beiden mittlerweile wieder ein friedliches Verhältnis zu pflegen – die 25-Jährige drückte bei dem Posting ihres Ex nun sogar auf "Gefällt mir". Fans spekulieren deshalb, ob die positive Interaktion von Molly-Mae unter Tommys aktuellem Post ein Zeichen für eine Wiederannäherung sein könnte.

Tommy und Molly-Mae hatten sich 2019 bei Love Island-UK kennen und lieben gelernt. Vier Jahre später hießen sie ihre Tochter Bambi auf der Welt willkommen. Wenige Monate nach der Geburt hielt der Profiboxer um die Hand der Influencerin an. Eigentlich war eine große Hochzeit für 2025 geplant, deren Planung sie in ihrer eigenen Reality-TV-Show zeigen wollten. Nach der Trennung wurde die gemeinsame Sendung gecancelt und stattdessen wird Molly-Mae alleine ihren Alltag als Unternehmerin und Mama zeigen. Ob sie auch auf Tommy und das Liebes-Aus zu sprechen kommt, bleibt abzuwarten. Die ersten drei Episoden der Doku "Molly-Mae: Behind It All" sind ab dem 17. Januar auf Prime Video abrufbar.

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi, Dezember 2024

