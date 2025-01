Renata Lusin blickt auf ihr erstes Jahr als Neu-Mama zurück

Renata (37) und Valentin Lusin (37) wurden vergangenes Jahr erstmals Eltern: Im März erblickte ihre Tochter Stella das Licht der Welt. Zum Jahreswechsel teilt die Profitänzerin nun einen emotionalen Beitrag auf Instagram – und reflektiert darin ihr erstes Jahr als Mama. "Nach drei Fehlgeburten in Folge ist im März dieses Jahres endlich unser kleines, großes Wunder geboren! Stella erfüllt uns mit so viel Liebe, so viel Lachen und unvorstellbarem Glück! Unser erstes Jahr haben wir als Eltern gemeistert", betont sie voller Stolz.

Dazu veröffentlicht Renata eine Reihe von Schnappschüssen, die Momente der vergangenen Monate zeigen, darunter die Vorbereitungen auf ihr Töchterchen, ihr erster Geburtstag als Mutter sowie ihr erster gemeinsamer Campingurlaub mit Stella. Darüber hinaus enthüllt der Let's Dance-Star aber auch, für das kommende Jahr etwas Tolles geplant zu haben. "Bald gibt es große Neuigkeiten! Wir haben lange an etwas ganz Besonderem gearbeitet. Was glaubt ihr, was es ist?", schreibt sie. Worum es dabei geht, verrät sie nicht – Fans dürfen aber gespannt sein.

Seitdem ihr Nachwuchs auf der Welt ist, gewährt Renata ihren Followern immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als kleine Familie. Während sie immer wieder betont, in ihrer Rolle als Mama voll und ganz aufzugehen, teilte sie vor wenigen Monaten einen ganz besonderen Moment im Netz: Ihr Papa lernte erstmals ihre Kleine kennen! Der Vater der gebürtigen Russin konnte aufgrund des Krieges nicht nach Deutschland reisen, weshalb das Kennenlernen eine Zeit lang auf sich warten ließ. Im vergangenen September trafen sie sich dann aber endlich im gemeinsamen Urlaub in der Türkei. "Das größte Ziel der Reise war es, endlich meinen Papa nach drei Jahren wiederzusehen. [...] Das Wiedersehen war sehr emotional!", erzählte sie damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit Tochter Stella, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrem Papa und Tochter Stella, Türkei 2024

Anzeige Anzeige