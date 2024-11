Louisa Jindaoui erklärt, warum Nader sie allein in USA lässt

Aktuell kursieren hartnäckige Trennungsgerüchte über Louisa (24) und Nader Jindaoui (28). Der Grund: Der Fußballer feierte seinen Geburtstag in diesem Jahr erstmals alleine, ohne seine Familie, in Los Angeles, wo er möglicherweise seine Karriere als Profifußballer fortsetzen könnte. Nun äußert sich seine Ehefrau dazu in einem TikTok-Video. "Wir sind zurück nach Deutschland geflogen, weil wir in Amerika nur für zwei Wochen bleiben sollten. Das hat sich dann im Nachhinein verändert: Wir sind am Ende acht geblieben", erklärt Louisa und stellt klar: "In den acht Wochen haben wir so oft unsere Unterkunft gewechselt und das war nicht so einfach mit den Kindern. Deshalb hab ich zu Nader gesagt: 'Ich glaube, es wäre das Beste, wenn ich mit den Kindern erst mal nach Deutschland fliege, bis wir Klarheit haben mit dem Verein.'"



In dem Clip betont die 24-Jährige, wie traurig der Abschied in Amerika verlaufen ist. "Wir waren nie länger als eine Woche voneinander [getrennt] und die Entfernung war auch noch nie so groß. Wir wussten auch nicht, wann wir uns wiedersehen werden, weil die Mannschaft mitten in den Play-offs ist", erklärt die zweifache Mama und ergänzt: "Das heißt, es kann noch so zwei, drei Wochen dauern – dann kommt er zurück nach Berlin und dann werden wir zusammen entscheiden, ob wir nach Amerika ziehen werden oder nicht."

Seit 2019 sind Louisa und Nader verheiratet und haben inzwischen zwei gemeinsame Kinder: Tochter Imani und Sohn Nidal. 2022 war der 28-Jährige vom Berliner AK zur zweiten Mannschaft von Hertha gewechselt. Rund zwei Jahre trug er das Trikot des Berliner Fußballvereins. In der Vergangenheit deutete der Regionalliga-Kicker immer wieder an, dass seine dortige Zeit keineswegs im Guten endete. Aktuell gilt er als vertragslos. Allerdings trainiert Nader seit Oktober unter Marco Reus (35) beim MLS-Klub LA Galaxy. Im Fall einer Zusage würden er und seine Familie Deutschland den Rücken kehren und in die USA auswandern.

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kids in Amerika, Oktober 2024

Getty Images Nader Jindaoui im Januar 2024

