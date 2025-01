Auf welchen Dschungelcamper freuen sich die Fans am meisten?

Schon in wenigen Wochen startet das Dschungelcamp in eine neue Runde: Ab dem 24. Januar können die Fans des deutschen Reality-TVs ihren Idolen dabei zuschauen, wie sie ihre Ängste überwinden und eklige Aufgaben meistern. Als kleines Schmankerl hat RTL nun verraten, wer in diesem Jahr im australischen Busch strandet. Mit an Bord sind in der 18. Staffel der GZSZ-Star Timur Ülker (35), die Moderatorin Nina Bott (47) sowie die Musikerin Edith Stehfest und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32).

Starke Konkurrenz bekommen die vier von weiteren Stars, die bereits einiges an Reality-Erfahrung mitbringen: So treten sowohl der selbst ernannte Löwe und Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat Maurice Dziwak (26) als auch das ehemalige Bachelor-Girl Yeliz Koc (31) an. Ihnen sind jedoch Willi Herrens (✝45) Tochter und Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Alessia Herren (22) sowie der diesjährige Das große Promi-Büßen-Gewinner Sam Dylan (33) dicht auf den Fersen.

Auch die letzten vier Kandidaten sind nicht zu unterschätzen: Lilly Becker (48), Ex-Frau von Boris Becker (57) und Model, wird sich den Sieg nicht so einfach streitig machen lassen. Ebenso wie der Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, der Sportkommentator Jörg Dahlmann (65) und der Sportler Jürgen Hingsen (66), die sicherlich alles tun werden, um im Kampf um den Titel möglichst weit zu kommen. Auf welchen der zwölf Stars freut ihr euch am meisten? Stimmt in der Umfrage unten ab!

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidatin Lilly Becker

