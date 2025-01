Brad Pitt will sich nach der Scheidung nicht gleich verloben

Seit dem 30. Dezember ist die Scheidung von Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (49) offiziell durch. Rund acht Jahre steckten die beiden Hollywoodstars in Verhandlungen fest und konnten sich nicht einigen. Derweil begann Brad, seine neue Freundin Ines De Ramon (32) zu daten. Werden nun, da der Schauspieler endlich ein geschiedener Mann ist, erneut die Hochzeitsglocken läuten? Laut einem Insider von TMZ ist das sehr unwahrscheinlich. Brad habe es nicht eilig, sich mit Ines zu verloben – obwohl die beiden nach wie vor ein glückliches Paar seien.

Bei Brad überwiegt wohl aktuell die Erleichterung, den achtjährigen Prozess endlich hinter sich lassen zu können. Die Erfahrung sei für den "Sieben"-Darsteller überaus anstrengend gewesen. Seiner Ex-Frau Angelina geht es ähnlich. "Ehrlich gesagt ist Angelina erschöpft, aber sie ist erleichtert, dass dieser eine Teil vorbei ist", berichtete der Anwalt der "Salt"-Darstellerin unmittelbar nach den Scheidungs-News gegenüber People.

Brad und Ines gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Im September 2024 zeigten sie sich während der Filmfestspiele in Venedig erstmals gemeinsam für die Kameras – ein großer Schritt für beide. "Ihr Debüt auf dem roten Teppich ist eine Bestätigung dafür, wie stark sie als Paar sind. [Brad] geht mit niemandem in die Öffentlichkeit, weil er nach dem, was er mit Angelina durchgemacht hat, nicht in der Lage war, jemandem zu vertrauen", erklärte eine dem Paar nahestehende Quelle laut Us Weekly.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt in Venedig

