Brad Pitt ist erleichtert über Scheidung von Angelina Jolie

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) haben nach über acht Jahren ihr langwieriges Scheidungsverfahren endlich beendet. Die "Maleficent"-Darstellerin hatte 2016 die Scheidung eingereicht und damit eine turbulente jahrelange Auseinandersetzung um das Sorgerecht und gemeinsame Werte in Gang gesetzt. Angelina Jolies Anwalt sagte laut Mirror in einer Erklärung: "Vor mehr als acht Jahren reichte Angelina die Scheidung von Mr. Pitt ein. Sie und die Kinder verließen alle Besitztümer, die sie mit Mr. Pitt geteilt hatten, und seit dieser Zeit konzentriert sie sich darauf, Frieden und Heilung für ihre Familie zu finden." Ein nahestehender Insider berichtet nun, dass auch Brad erleichtert sei, da dieser Schritt ihm ermöglicht, seine Zukunft aktiv zu gestalten.

Einer Quelle zufolge plant Brad offensichtlich bereits den nächsten großen Schritt in seinem Privatleben. Der Schauspieler, der bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig erstmals offiziell mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon auftrat, scheint mit ihr eine gemeinsame Zukunft ins Auge zu fassen. Laut einem Insider gegenüber MailOnline streben beide nicht nur eine Heirat an, sondern denken auch über eigene Kinder nach. Ines habe Brad unter Druck gesetzt, das Scheidungsverfahren abzuschließen, um den Weg für die nächsten Schritte frei zu machen – ein Grund, der Brad dazu trieb, die jahrelangen Streitigkeiten mit Angelina zu beenden. Trotz ihrer ernsten Pläne ist seitens Brads Team noch keine offizielle Stellungnahme erfolgt.

Angelina und Brad waren einst als eines der berühmtesten Paare Hollywoods bekannt. Ihre Beziehung begann 2005 am Set von "Mr. & Mrs. Smith", was damals zu großem öffentlichen Interesse führte. Aus ihrer Ehe, die 2014 in Frankreich besiegelt wurde, gingen sechs Kinder hervor, darunter drei Adoptionen. Seit der Trennung kursierten zahlreiche Anschuldigungen, etwa Vorwürfe häuslicher Gewalt, die Brad immer bestritt und in offiziellen Ermittlungen von den Behörden entkräftet wurden. Die Redewendung "Brangelina" wurde unvergessen und steht bis heute für eine Ära, die sowohl beruflich als auch privat für beide als intensiv und prägend gilt.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

