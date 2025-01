Ein ehemaliger Mitarbeiter von Fler erhebt Gewaltvorwürfe

Dem Deutschrapper Fler (42) wird erneut ein schlechter Umgang mit einem ehemaligen Mitarbeiter vorgeworfen. Der Künstler mit dem bürgerlichen Namen Patrick Losensky fiel in der Vergangenheit schon mehrfach durch sein kontroverses Verhalten auf, jetzt meldet sich sein ehemaliger Cutter zu Wort und gibt Details preis. In einem achtminütigen Video, welches Raptastisch vorliegt, wirft der Unbekannte ihm eine gewalttätige Art vor. "Er hat nichts für mich getan, ich habe kaum Kohle verdient und er hat versucht, mich zu schlagen", behauptet der ehemalige Mitarbeiter.

Auf diesen Berg an Anschuldigungen folgen dann noch mehr. "Ich hatte auch rechtliche Probleme seinetwegen, weil er mich in irgendwelche Sachen mit hineingezogen hat", gesteht der Unbekannte. Außerdem sei er wegen einer Rechnung von 4.000 Euro für einen Musikvideodreh von Fler angeschrien worden und blieb auf den Kosten sitzen. Innerhalb von drei Jahren Arbeitsverhältnis soll er zusätzlich fast nichts verdient haben. Im Statement betont der Ex-Mitarbeiter, dass der Rapper immer wieder wegen kleiner Dinge sauer gewesen sei und auch Gewalt anwendete. "Er hat mir eine Zange an den Kopf geworfen [...] danach hat er mein Handy genommen und auf den Boden geschmissen", gibt er preis. Zu den neuesten Vorwürfen äußerte sich Fler kürzlich. Auf X schreibt er unter das Statement ein belustigtes: "Hahaha."

Unter anderem riet dem Cutter der Rapper Kay One (40) dazu, das Arbeitsverhältnis aufzugeben, woraufhin auch eine Kündigung und eine neue Festanstellung bei dem Rapper Animus folgte. "Nach nur einem Jahr bei Animus konnte ich mir eine Uhr kaufen [...] eine Rolex", betont er. Über ähnlich negative Erfahrungen wurde vergangene Woche im "Der Animus-Podcast" seines neuen Arbeitgebers berichtet. In der Vergangenheit soll die Beziehung zwischen Flers damaligem Produzenten Flawlezz von "Erniedrigungen und Beleidigungen" geprägt gewesen sein, woraufhin der Musikproduzent ebenfalls gekündigt hatte. Fler bezeichnete ihn auf die Vorwürfe über Instagram als "undankbaren drogenabhängigen Penner."

