Ermittler verhaften Liam Paynes angeblichen Drogenkurier

Die Ermittlungen im Todesfall von Liam Payne (✝31) haben eine weitere Verhaftung ergeben. Berichten von unter anderem The Sun zufolge wurde Braian Nahuel Paiz von der Polizei festgesetzt und in Untersuchungshaft gebracht. Dem argentinischen Kellner wird vorgeworfen, Liam während seiner Reise nach Buenos Aires mit Drogen versorgt zu haben. Deshalb wurde Braian vergangene Woche angeklagt. Die zuständige Richterin veranlasste eine Untersuchungshaft und gab ihm 24 Stunden Zeit, sich zu stellen. Da der Argentinier nicht erschien, suchten die Beamten ihn zu Hause auf und nahmen ihn mit. Sein Anwalt bestätigte die Verhaftung.

Allerdings betonte der Jurist auch, sein Mandant sei Opfer einer "Hexenjagd" geworden, weil die Behörden verzweifelt Antworten im Todesfall von Liam finden wollen. "Sie wollen um jeden Preis nach Schuldigen suchen, verletzen die verfassungsmäßigen Rechte und Garantien und bilden eine 'Wahrheit', die sich als falsch herausstellt, wie es hier der Fall ist. Sie beschuldigen unschuldige Menschen für Verbrechen, die sie nicht begangen haben", so der Rechtsbeistand. Braian gab zuvor zwar zu, zusammen mit dem Popstar Kokain genommen zu haben, beteuerte aber, kein Dealer zu sein.

Liams Tod wirft nach wie vor Fragen auf. Der Brite starb im Oktober nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires. Ein vorläufiger Autopsiebericht belegte bereits, dass sich in seinem Blut diverse Drogen befunden haben. Gestorben sei er aber letztlich aufgrund mehrerer Traumata und innerer Blutungen. Bereits in den Jahren vor seinem Tod kämpfte Liam immer wieder mit seiner Abhängigkeit. Wie sein guter Freund Roger Nores vor einigen Wochen gegenüber Page Six offenbarte, habe die Sucht ihn auch mehrfach ins Krankenhaus gebracht. Roger selbst habe alles getan, um dem ehemaligen One Direction-Star zu helfen: "Ich war ein Freund, der ihn sehr liebte, der ihm selbstlos bei allem half, bei dem ich es konnte, der sein eigenes Geld ausgab, um ihm zu helfen, und selbst dann war es nicht genug."

Getty Images Liam Payne, Sänger

