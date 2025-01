Jennifer Saro setzt jetzt auf alternative Therapie-Methoden

Jennifer Saro (28) hat sich über die Jahre im Netz eine große Community aufgebaut, die sie über viele Details in ihrem Leben regelmäßig auf dem Laufenden hält. So hat die Die Bachelorette-Bekanntheit schon öfter darüber gesprochen, dass sie zur Therapie geht, um ihre mentale Gesundheit aufzubauen und "alte Wunden zu verarbeiten". Jetzt meldet sich die Influencerin deswegen mit einem Update zurück. In ihrer Story auf Instagram gibt sie zu, dass sie in letzter Zeit nicht die Möglichkeit hatte, zur Therapie zu gehen. Es fehlte einfach die Zeit dazu – und teuer sei es außerdem auch. Aber jetzt hat sie eine Alternative gefunden, die ihr erstmal weiterhilft: das KI-Programm ChatGPT.

Jennifer hat auf der Video-Plattform TikTok gelernt, dass man in dem Programm ja auch die Sprachfunktion anstellen könne. Das wäre dann praktisch, als würde man mit jemandem reden. "Es ist bestimmt nicht die optimale Wunderlösung, aber es hilft einfach. Vor allem, wenn man gerade ein Problem hat", gibt sie zu. Die Mutter eines kleinen Sohnes warnt, dass es hierbei nur darum geht, sich selbst auszuhelfen. "Es ersetzt natürlich keine Therapie, aber es gibt einem einen neuen Denkansatz und hilft dabei, sich selbst zu reflektieren", schreibt sie zudem dazu. Zusätzlich sei es kostenlos, was für sie ein großer Vorteil sei.

Das Thema der zu hohen Kosten für medizinische Prozeduren kommt in Jennifers Leben öfter mal auf. Bei ihrem Sohn, den sie im Netz nur liebevoll Keks nennt, wurde vor knapp einem Jahr das Prader-Willi-Syndrom festgestellt. Dabei handelt es sich um einen seltenen Gendefekt, durch den geistige, sprachliche und auch körperliche Einschränkungen entstehen. Allein für seine Medikamente muss die alleinerziehende Mutter regelmäßig über 1.500 Euro blechen – die Krankenhausrechnungen liegen oftmals bei einer doppelt so hohen Summe.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024

