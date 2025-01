Luxusyacht von Jeff Bezos wurde von Zollbeamten durchsucht

Der Verlobten von Jeff Bezos (60), Lauren Sánchez (55), wurde an Silvester ein unangenehmer Besuch abgestattet. Während sie sich auf dem Deck der fast 500 Millionen Euro teuren Luxusyacht Koru sonnte, stürmten Zollbeamte das Schiff. Wie eine Quelle gegenüber Page Six berichtete, handelte es sich bei der Durchsuchung um eine Routine. Der Amazon-Gründer selbst soll zum Zeitpunkt der dreistündigen Durchsuchung nicht persönlich an Bord gewesen sein – alleine musste die Autorin das Problem allerdings nicht lösen.

Stattdessen begleiteten Lauren ein paar alte Freunde auf den Trip in der Nähe von St. Barths. Während die uniformierten Beamten jede Ecke des Schiffes durchsuchten, schien sich die TV-Moderatorin nicht an den unerwünschten Gästen zu stören. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, lag sie entspannt in einem Bikini von Versace und einem Sarong in der Sonne. Ebenfalls mit an Bord war ihr Ex-Freund Tony Gonzalez (48). Mit ihm hat sie einen 23-jährigen Sohn. Vom Geschehen ließ auch dieser sich nicht aus der Ruhe bringen – der ehemalige NFL-Spieler stellte auf weiteren Fotos seinen durchtrainierten Körper zur Schau.

Dass sich an Bord eine Ex-Liebschaft seiner Verlobten befand, schien Jeff nicht einzuschüchtern. Er ist sich bei seiner Frau ziemlich sicher und zeigt sich regelmäßig mit ihr in der Öffentlichkeit. Noch im Dezember stritt er über X die Gerüchte ab, dass er und Lauren heimlich geheiratet haben sollen. Die Spekulationen handelten von einer 600 Millionen Euro teuren Luxushochzeit im Skigebiet Aspen. Doch diese dementierte der 60-Jährige: "Diese ganze Sache ist völlig falsch – nichts davon wird passieren." Daraufhin empfahl er seinen Followern, nicht alles zu glauben, was über ihn im Netz kursiere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Anzeige Anzeige