Madonna entfacht Verlobungsgerüchte mit großem Diamantring

Tritt Madonna (66) etwa bald vor den Altar? Zumindest heizt die Sängerin jetzt jede Menge Spekulationen mit einem besonderen Schmuckstück an. Zusammen mit ihrem Freund Akeem Morris verbrachte sie den Jahreswechsel in Tokio und postete bei Instagram eine ganze Reihe von Bildern der gemeinsamen Zeit. Doch vor allem ein Bild sticht heraus: Zusammen mit Akeem zeigt Madonna sich in einem Flur und hält ihre linke Hand bewusst in die Kamera – daran funkelt ein großer Diamantring. Ob es sich um einen Verlobungsring handelt? Dazu geäußert hat sich das Paar bisher nicht, aber genauso ist es möglich, dass die Queen of Pop ihre Fans nur ein wenig an der Nase herumführt.

Zumindest scheint die Beziehung von Madonna und Akeem auf Augenhöhe zu sein. Die 66-Jährige sei sehr verliebt in den Fußballspieler, so eine Quelle zu The Sun. "Madonna ist so glücklich, wie schon lange nicht mehr. Ihre Romanze mit Akeem war ein echter Wirbelwind, aber sie sind so verliebt", meint der Insider. Und offenbar sehen auch Madonnas Freunde und Familie, wie wohl sie sich mit dem 28-Jährigen fühlt: "Sie ist noch nicht von ihrer Reise zurück, aber ihre Freunde wären nicht überrascht, wenn es wirklich ein Verlobungsring ist."

Für Madonna wäre das längst nicht die erste Ehe. In den 80ern war sie mit Hollywood-Schauspieler Sean Penn (64) verheiratet. Das Paar ließ sich 1989 nach vier Jahren Ehe scheiden. Das zweite Mal trat die "Hung Up"-Interpretin im Jahr 2000 vor den Traualtar, und zwar zusammen mit Regisseur Guy Ritchie (56). Aber auch diese Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Rund acht Jahre später reichten die beiden ebenfalls die Scheidung ein. Ob Akeem jetzt der Richtige für sie ist, wird sich wohl noch zeigen, immerhin sollen sie erst seit knapp sechs Monaten zusammen sein. Auch erste Trennungsgerüchte gab es vor einigen Wochen schon, aber das entkräfteten Madonna und Akeem bald mit gemeinsamen Kuschelfotos.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna und Sean Penn

Anzeige Anzeige