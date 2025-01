Neujahrsvorsatz? Kate Cassidy tut etwas für den guten Zweck

Im vergangenen Jahr durchlebte Kate Cassidy eine wahre Tragödie: Ihr Partner Liam Payne (✝31) verstarb urplötzlich nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon. Kurz danach verabschiedete das Model sich auf ihren Social-Media-Accounts von ihrem Freund und trauerte öffentlich um ihn. Jetzt meldete sie sich auf Instagram zurück: In ihrer Story teilte sie einen Clip von sich, der zuvor von einer Freundin von ihr ins Netz gestellt wurde. Darin verpackte Kate große Portionen Nudeln mit Soße in Aluminiumbehälter und verschloss diese sorgfältig. "Essen auf Rädern", schrieb ihre Freundin dazu. Anscheinend hat Kate sich vorgenommen, sich für den guten Zweck einzusetzen – denn das Essen wird an Menschen geliefert, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, selbst zu kochen.

Auch ein Clip von Kates Hündin Nala verirrte sich in ihre Story. Die Vierbeinerin schlabbert darauf an einem Löffel herum, auf dem sich ein paar Nudeln befinden. Kate hatte das Tier zusammen mit Liam adoptiert – nur wenige Wochen, bevor der "Teardrops"-Interpret verstorben ist. Ein Insider erwähnte bereits gegenüber The Sun, dass Kate extrem an der Hündin hängt. "In vielerlei Hinsicht ist Nala alles, was Kate von Liam geblieben ist", meinte der Informant. Nala spendet Kate aktuell viel Trost, weswegen sie sich auch dazu entschieden hat, Silvester zusammen mit der Fellnase und einigen Freunden bei sich zu Hause zu feiern.

Kate teilte ihre Trauer um ihren verlorenen Partner sehr öffentlich. In einem früheren Beitrag auf ihrem Account brachte sie ihn immer wieder in Verbindung mit der Engelsnummer 444. Wie sie erklärte, geht es dabei um die stetige Anwesenheit von Schutzengeln und Liam hatte diese Zahl für sich beansprucht, um ein gemeinsames Leben mit ihr zu manifestieren. "Ich habe einen Schutzengel dazubekommen", schrieb sie damals. Kurz vor Weihnachten teilte sie dann rührende Neuigkeiten: Sie hat sich zwei Engelsflügel auf die Hand tätowieren lassen. Obwohl sie es nicht weiter kommentiert hat, könnte es sich dabei um eine Hommage an Liam handeln.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidy und ihr Hund im Dezember 2024

