So geht "Der Bergdoktor" Hans Sigl mit Verjüngungswahn um

Hans Sigl (55), bekannt als der Bergdoktor aus der gleichnamigen TV-Serie, hat sich in einem Interview mit dem Magazin Stern über Langlebigkeit und den modernen Optimierungswahn geäußert, da dies das Thema der ersten Folge der 18. Staffel ist. "Ich kenne Leute, die tracken ihren Schlaf, die tracken ihre Bewegungen, die tracken ihren Zucker, obwohl sie keinen Diabetes haben", erzählte der Schauspieler und sprach damit einen Punkt an, der auch in der ersten Folge der neuen Staffel der Serie thematisiert wird. Trotz seines Verständnisses für solche Praktiken sagte Hans, dass er selbst nicht so weit gehen würde: "Da geht es um die Angst vor dem Kontrollverlust, vor der eigenen Vergänglichkeit."

Im Gespräch gab Hans außerdem Einblicke in seinen eigenen Umgang mit Gesundheit und Vorsorge. Der Schauspieler erklärte, dass er selbst weder einem extremen Fitness- noch Gesundheitswahn folge, jedoch auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen achte. Auch auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewegung legt der TV-Arzt im realen Leben Wert. Mit einem Augenzwinkern verwies er auf seine Paraderolle, Dr. Martin Gruber, die im Fernsehen dauerhaft "das große Blutbild" macht. Hans nutzte diese Gelegenheit, um anderen zu raten, Untersuchungen ernst zu nehmen, auch wenn er selbst sich als eher moderat in seinen Gesundheitsbemühungen beschreibt.

Privat scheint Hans ein Mann zu sein, der Bodenständigkeit und Humor miteinander verbindet. Der Österreicher, der im Juli 1969 geboren wurde, ist für sein charmantes Auftreten sowohl in seiner Fernsehrolle als auch bei Interviews bekannt. Besonders berührend sei es für ihn, wenn Fans ihn mit den Worten "Danke für die schöne Kindheit!" ansprechen – eine Rückmeldung, die den Schauspieler daran erinnert, dass auch er nicht mehr der Jüngste ist. Trotz seines Erfolgs im TV und einer festen Fangemeinde betont der "Bergdoktor"-Star immer wieder, dass es ihm wichtig sei, die Balance zwischen Karriere, Gesundheit und persönlichen Werten zu halten.

Getty Images Susanne Sigl und Hans Sigl bei der Bambi-Verleihung 2024

Instagram / sigl_hans Susanne und Hans Sigl im Oktober 2022

