So sexy verabschiedet Sofía Vergara "herausforderndes" 2024

Sofía Vergara (52) ließ Silvester tief blicken. Die Schauspielerin verbrachte den Jahreswechsel zusammen mit ihrem Sohn Manolo (33) in Paris. Zu diesem Anlass fuhr sie sämtliche Geschütze auf und schmiss sich in ein enges, trägerloses schwarzes Kleid mit tiefem V-Ausschnitt, der ihr Dekolleté in Szene setzte. Die Party hat die Modern Family-Darstellerin redlich verdient, denn ihr Jahr 2024 war nicht zuletzt wegen der Scheidung von Joe Manganiello (48) turbulent. Wirklich traurig scheint sie das aber nicht zu stimmen. "Dankbar für ein herausforderndes 2024. Hoffnungsvoll für ein glückliches und gesundes 2025. Frohes neues Jahr an alle meine lieben Follower. Danke für all die Liebe", schrieb Sofía bei Instagram.

Sofía und Joe waren seit 2015 verheiratet. Doch im Sommer 2023 zerbrach ihre Beziehung. Etwa ein halbes Jahr später wurde die Scheidung finalisiert. Über den Grund für das Liebes-Aus wurde bisher viel spekuliert und das ehemalige Traumpaar schien sich ebenfalls nicht ganz einig zu sein. Eine große Rolle spielte aber offenbar Joes anhaltender Kinderwunsch. Die gebürtige Kolumbianerin betonte mehrfach, dass die Ehe zerbrach, weil ihr Ex deutlich jünger war und sie aber in ihrem Alter keine Kinder mehr bekommen wollte. Der Magic Mike-Darsteller beteuert aber, er habe ihr immer versichert, dass es okay sei, sollte sie mit dem Thema Nachwuchs fertig sein.

Auch wenn das Thema nach wie vor nicht geklärt ist, sind sowohl Sofía als auch Joe weitergezogen. Der US-Amerikaner ist mittlerweile mit seiner Partnerin Caitlin O'Connor (34) glücklich. Mit ihr scheint er sich auch eine Familie vorstellen zu können. Im Podcast "Podcrushed" verriet er: "Das war immer ein Thema in jeder ernsthaften Beziehung, die ich eingegangen bin. Ich wollte schon immer Vater werden." Sofía war nach der Trennung bis zum Herbst 2024 mit dem Arzt Justin Saliman zusammen. Doch auch die Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Dem weint die 52-Jährige allerdings nicht wirklich eine Träne hinterher. Ein Insider offenbarte Life & Style, dass sie auch ihr Single-Leben ausgiebig genieße und es nicht eilig habe, jemand Neues kennenzulernen.

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im November 2022

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

