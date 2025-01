Twenty4tim kämpft neben Atemproblemen mit Panikattacken

Twenty4tim (24) meldete sich erneut mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei seinen Fans. Der Influencer berichtete in seiner Instagram-Story, in den letzten Tagen vermehrt an Panikattacken gelitten zu haben. "Ich glaube, ich hatte in Kombination mit meinen Atemproblemen zwei bis drei Panikattacken in den letzten Tagen. Sowas wünsche ich niemandem", schrieb er und erklärte zudem, dass er das Wort Panik nun auch ganz anders wahrnimmt. Der "Bling Bling"-Interpret will diesen Ausdruck als Konsequenz in "keinem albernen Kontext" mehr gebrauchen.

Seine derzeitige Situation hat den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten zum Nachdenken angeregt. Wie er weiter berichtete, ist ihm vor allem eins bewusst geworden: Er braucht 2025 eine Sache – und zwar Liebe. "Keine Lust mehr auf falsche Menschen, keine Lust mehr auf Hass, keine Lust mehr auf Unruhe. Irgendwas in mir sehnt sich unfassbar nach Balance und Ausgleich, im selben Atemzug aber auch nach Ruhe und Glück", gab der Social-Media-Star zu verstehen. Sein Vorsatz für das neue Jahr ist, im Reinen mit sich selbst und sein "stärkster Liebhaber oder Supporter" zu sein. Bisher war Tim nach eigenen Aussagen nur sein "größter Feind und Kritiker", wofür er sich nun ehrlich bei sich selbst entschuldigte.

In den vergangenen Wochen konfrontierte der Reality-TV-Star seine Follower des Öfteren mit beunruhigenden Berichten über seinen Gesundheitszustand. Im Dezember meldete Tim sich auf dem Weg in die Notaufnahme eines Krankenhauses, die er wegen schwerer Atemnot aufsuchen musste. "Mir bleibt so langsam die Luft weg", erklärte er damals auf Instagram. Auch heftige Hustenanfälle machten ihm zu schaffen. "Ich kann das wirklich nicht mehr. Ersticke beim Husten fast", beklagte er sich.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Dezember 2024

