"Wird hart": Sabrina Carpenter teilt ihren Neujahrsvorsatz

Sabrina Carpenter (25) hat das Ende von 2024 im Kreise ihrer Freunde gefeiert. Als Gruppe haben sie sich eine Hütte im Schnee gemietet. Bilder davon teilt die Sängerin jetzt auf ihrem Instagram-Account – und das nutzt sie auch, um ihren Fans zu erklären, was sie sich für das nächste Jahr vorgenommen hat. "Mein Vorsatz für das neue Jahr: Keine Schwanzwitze mehr machen ... aber das wird ganz schön hart", scherzt sie in der Caption. Ihre Fans springen sofort auf den Joke an. "Ich glaube, du musst dir was anderes vornehmen, du hast es schon versaut", schreibt ein Fan in die Kommentare, während andere meinen: "Du bist die Königin der zweideutigen Wortwitze, Brina!"

Heutzutage ist Sabrina unter ihren Fans dafür bekannt, gerne mal einen sexy Witz oder eine zweideutige Andeutung zu machen. Auch ihre aktuellen Songs sind voller Anspielungen, genauso wie ihre Performances. Dass sie ihre Sexualität jetzt so nach außen trägt und sich gerne so präsentiert, war allerdings nicht immer so. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass die "Espresso"-Sängerin anfangs ihre Schwierigkeiten mit ihrem aktuellen Image gehabt habe. "Es war ihr sehr unangenehm, da sie hinter verschlossenen Türen nur Sweatshirts und wenig Make-up trägt und am liebsten zu Hause bleibt und Netflix schaut", plauderte der Informant aus.

Einige Fans fragen in den Kommentaren zu ihrem Silvester-Post auch nach Barry Keoghan (32). Bis vor Kurzem waren die beiden noch zusammen, doch dann fing die Gerüchteküche an, zu brodeln: Angeblich hat der Schauspieler Sabrina betrogen, was zu einer Trennung der beiden Hollywood-Sternchen geführt haben soll. Keiner der beiden hat sich konkret dazu geäußert – allerdings wurden sie seitdem auch nicht mehr zusammen gesehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, amerikanische Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige