Maite Kelly verlor nach ihrem Ehe-Aus die Freude am Leben

Maite Kelly (45) ging viele Jahre gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Florent Raimond (48) durchs Leben. Nach ihrer Trennung 2018 schien die Schlagersängerin nach außen immer sehr stark zu wirken – wie sie nun im Gespräch mit Frau im Spiegel offenbarte, sah es in ihr allerdings ganz anders aus. "Die Herausforderung danach war, daran zu glauben, dass das Leben noch etwas anderes für einen bereithält. Man muss das Vertrauen finden, dass dieses Neue auch Schönes bringen wird", erklärte das einstige Kelly Family-Mitglied.

Maite führte weiter aus, sie habe sich eine Zeit lang sehr schwergetan, das Leben und die Liebe in vollen Zügen genießen zu können. Sie sei jedoch irgendwann wieder an den Punkt gelangt, wo sie sich gönnte, "das Leben zu lieben". Darüber hinaus fließe nach wie vor kein böses Blut zwischen der "Heute Nacht für immer"-Interpretin und ihrem ehemaligen Partner. Sie und Florent seien weiterhin durch ihre drei gemeinsamen Kinder, Freundschaft und Respekt miteinander verbunden.

Über das Liebesleben der 45-Jährigen ist seit ihrem Ehe-Aus nicht viel bekannt. Im vergangenen November deutete sie jedoch an, möglicherweise eine neue Liebe gefunden zu haben. "Ich sage nicht, ob ich in einer Partnerschaft bin oder nicht. Aber ich war nie eine Frau, die lange auf dem Single-Markt war", gab Maite gegenüber Bild preis. Sie erzählte, sie sei schon immer ein Beziehungsmensch gewesen, bevor sie hinzufügte: "Und die Anonymität des Partners war mir heilig – wenn er es so wollte."

Getty Images Florent Raimond und Maite Kelly im Dezember 2011

Getty Images Maite Kelly im März 2021

