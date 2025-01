Mit diesem Souvenir macht Travis Taylor Swift eine Freude

Travis Kelce (35) hat seine romantische Seite erneut unter Beweis gestellt und seiner Freundin, der Sängerin Taylor Swift (35), ein besonderes Geschenk gemacht. Laut Hello! wurde der NFL-Star letzte Woche beim Shoppen in New York gesichtet, genauer gesagt im exklusiven TriBeCa-Store Patron of the New. Neben einigen Outfits von Luxusmarken, die er kaufte, widmete Travis seine Aufmerksamkeit vor allem dem Bereich der Wohnaccessoires. Er wurde dabei beobachtet, wie er verschiedene Duftkerzen der französischen Edelmarke Trudon ausprobierte, bevor er sich für einige Stücke entschied. Die Preise für die luxuriösen Kerzen beginnen bei 49 Euro und können bis zu 718 Euro erreichen.

Das Geschenk dürfte genau ins Schwarze treffen, denn Taylor ist eine leidenschaftliche Kerzenliebhaberin. Sie singt nicht nur in ihren Songtexten lobend von den flackernden Flammen, sondern hat auch im vergangenen Jahr eine außergewöhnliche Anekdote dazu geliefert. Gemeinsam mit der Sängerin Gracie Abrams (25) hatte sie beim Songwriting in ihrer New Yorker Wohnung versehentlich einen Küchenbrand ausgelöst – durch eine Kerze. Auch ihre eigene Duftkerze, die sie über ihren Online-Shop verkauft, zeigt ihre Begeisterung. Diese ist mit den Noten von Oud und Amber versehen, was auf eine Vorliebe für holzige und rauchige Düfte hindeutet. Man kann also vermuten, dass Travis bei seiner Wahl ein besonders gutes Händchen bewies.

Dass Geschenke mit Bedeutung mehr zählen als ein hoher Preis, hat auch Travis‘ Vater Ed Kelce bereits in einem Interview betont. Im Baskin-und-Phelps-Podcast erklärte er, es sei bei Taylor nicht möglich, mit teuren Geschenken allein Eindruck zu machen. "Man muss etwas finden, das die Saiten ihres Herzens berührt", sagte er und fügte hinzu, dass kleine, durchdachte Gesten oft mehr wert seien als unerschwingliche Luxusartikel, die sie sich selbst alle leisten und kaufen kann. Mit seiner Duftkerzen-Auswahl scheint Travis genau diese Philosophie umgesetzt zu haben.

Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

