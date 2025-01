Neue Doku enthüllt dunkle Einblicke in Diddys Vergangenheit

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), steht aktuell nicht nur im Mittelpunkt eines anstehenden Gerichtsverfahrens, sondern auch im Fokus einer brisanten neuen Dokumentation. Ab dem 14. Januar veröffentlicht der Streamingdienst Peacock eine 90-minütige Doku mit dem Titel "Diddy: The Making of a Bad Boy", die tiefe Einblicke in das Leben des Musikmoguls und seine Karriere gibt – von seinen Anfängen bis hin zu den jüngsten Skandalen, die ihn umgeben. Neben seltenem Archivmaterial und bisher unveröffentlichten Aufnahmen werden auch enge Weggefährten des 55-Jährigen zu Wort kommen, darunter ein Kindheitsfreund, sein ehemaliger Bodyguard sowie ein Gewinner seiner Castingshow "Making the Band".

Die Doku beleuchtet nicht nur Diddys Aufstieg zu einer Ikone der Musikindustrie, sondern auch dunklere Aspekte seiner Vergangenheit. Unter anderem erhebt die Anwältin Lisa Bloom (63), die aktuell eine Klientin in einem Fall gegen Diddy vertritt, schwere Vorwürfe gegen ihn. Im Trailer berichtet eine Stimme aus dem Off: "Er dachte, wenn Menschen ihn fürchten, würden sie ihn respektieren." Besonders brisant sind die Behauptungen eines Insiders, wonach bei ausschweifenden Feiern in Studios mit rotem Licht minderjährige Mädchen anwesend gewesen sein sollen. Sänger und Produzent Al B. Sure!, der einst Diddys Kollege bei Uptown Records und mit Kim Porter (✝47) – der späteren Lebensgefährtin Diddys – liiert war, äußert sich ebenfalls erstmals zu den Vorwürfen.

Sean Combs hat in den vergangenen Jahrzehnten eine bemerkenswerte Karriere als Musiker, Produzent und Unternehmer hingelegt. Doch immer wieder wurde sein Name auch mit Skandalen in Verbindung gebracht – von Vorwürfen über Einschüchterung bis hin zu Gewalt. Ehemalige Weggefährten beschreiben ihn als Machtmenschen, der sich mit Angst Respekt verschaffen wollte. Trotz seines Erfolgs bleibt der öffentliche Eindruck von ihm zwiespältig. Die neueste Dokumentation dürfte diesen Eindruck noch einmal deutlich verstärken und sein Vermächtnis in der Musik- und Businesswelt auf den Prüfstand stellen.

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023

Getty Images Sean "Diddy" Combs, 2023

