Selena Gomez glänzt mit Verlobungsring auf dem Red Carpet

Selena Gomez (32) hat allen Grund zum Strahlen: Die Schauspielerin präsentierte beim Palm Springs International Film Festival nicht nur ein stylishes Outfit, sondern auch ihren funkelnden Verlobungsring. Der Popstar erschien am Freitagabend in einem strahlend weißen Satinanzug, bestehend aus Blazer, Weste und Hose, kombiniert mit einer durchsichtigen Bluse und einer weißen Krawatte. Besonders ins Auge fiel jedoch der edle Diamantring an ihrer Hand – ein Geschenk ihres Verlobten Benny Blanco (36). Beim Posieren auf dem Red Carpet funkelte der marquiseförmige Stein im Blitzlichtgewitter.

Hinter den Kulissen der glamourösen Veranstaltung gab es weitere Highlights: Selena wurde für ihre Rolle im Film "Emilia Pérez" gefeiert, der mit dem Vanguard Award ausgezeichnet wurde. Zusammen mit Regisseur Jacques Audiard (72) und ihren Kollegen Zoe Saldaña (46), Edgar Ramírez und Karla Sofía Gascón durfte die einstige Disney-Berühmtheit die Auszeichnung entgegennehmen und mit den wuchtigen Awards für die Kameras posieren.

Neben den schönen Entwicklungen in ihrem Privatleben und der Schauspielerei ist Selena auch noch als Musikerin bekannt. Hits wie "Good For You", "Wolves" oder "Lose You to Love Me" katapultierten sie in die Charts. Allerdings scheint die Brünette schon über das Ende ihrer Gesangskarriere nachzudenken. Im "Variety's Actors on Actors"-Gespräch mit Saoirse Ronan (30) offenbarte sie: "Ich sehe nicht, dass [Musik] beruflich eine Sache für immer sein wird. [...] Ich glaube, meine Stärke ist definitiv die Schauspielerei."

Getty Images Édgar Ramírez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón und Selena Gomez, Januar 2025

Getty Images Selena Gomez in Las Vegas, September 2011

