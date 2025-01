So empfand "Bauer sucht Frau"-Saskia Wiedersehen mit Martin

Für Fans von Bauer sucht Frau blieb beim großen Wiedersehen zum Abschluss der aktuellen Staffel eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wie ist es zwischen der 35-jährigen Weihnachtsbaum-Züchterin und Alpaka-Halterin Saskia und ihrem Hofbub Martin (30) weitergegangen? Da die beiden kaum Sendezeit erhielten, waren viele Zuschauer enttäuscht. Doch Saskia bringt selbst Licht ins Dunkel. "Ich habe mich sehr gefreut, Martin wiederzusehen", erklärt sie gegenüber Ippen.Media. Allerdings gesteht sie zugleich, dass es sich eher um die Freude auf einen guten Freund als um romantisches Herzklopfen gehandelt habe.

Zwischen Saskia und dem Mechatroniker Martin habe es keine Schmetterlinge im Bauch gegeben, wie sie weiter enthüllt. Dennoch seien die beiden im Guten auseinandergegangen und würden weiterhin einen freundschaftlichen Kontakt pflegen. Für die Weihnachtsbaum-Züchterin hätten in den letzten Wochen ohnehin andere Dinge im Vordergrund gestanden: Ihre Arbeit während der intensiven Weihnachtsbaumsaison habe sie stark in Anspruch genommen. "Von daher gab es keine spannenden Entwicklungen", so Saskia. Einen neuen Partner habe die Reality-TV-Darstellerin momentan auch nicht in Aussicht.

Abseits ihrer Erfahrungen in der Show bleibt Saskia eine bodenständige Persönlichkeit mit klaren Vorstellungen. Ihr Traumtyp müsse vor allem durch seinen Charakter punkten, auch wenn Äußerlichkeiten nicht völlig unwichtig seien. Was ein mögliches Wiedersehen in einer anderen TV-Show angeht, schließt sie Formate wie Der Bachelor oder Die Bachelorette jedoch aus. Vielleicht wartet ihr passender Partner also abseits der Fernsehkameras irgendwo auf einem ganz gewöhnlichen Spazierweg.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Martin und Saskia bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia, Kandidatin bei "Bauer sucht Frau 2024"

Anzeige Anzeige