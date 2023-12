Drei Paare und Top-Quoten: So gut lief "Bauer sucht Frau"

Die diesjährige Bauer sucht Frau-Staffel konnte offenbar in vielerlei Hinsicht überzeugen. Am Dienstag flimmerte das Finale der beliebten Kuppelshow mit Inka Bause (55) über die TV-Bildschirme. Beim großen Wiedersehen haben alle Kandidaten ihre Zeit während der Dreharbeiten noch mal Revue passieren lassen und verraten, wie es bei ihnen danach weitergegangen ist. Aus Hans und Elke, André und Julia sowie Dietrich-Max-Helmut und seiner Marion sind mittlerweile Pärchen geworden. Doch auch aus Quotensicht war die Staffel offenbar ein großer Erfolg!

Wie RTL bekannt gibt, haben im Schnitt 3,63 Millionen Zuschauer das "Bauer sucht Frau"-Finale im TV verfolgt. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherte sich der Sender dadurch sogar einen Marktanteil in Höhe von 15,0 Prozent. Diesen Wert konnte niemand zu der Sendezeit um 20:15 Uhr toppen.

Ein Paar haben die Zuschauer in der aktuellen Staffel offenbar besonders lieb gewonnen. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 20. Dezember 2023, 12:00 Uhr] gaben von insgesamt 1.640 Teilnehmern 1.057 und damit 64,5 Prozent an, dass André und Julia ihnen am besten gefallen. Der Milchbauer und die Projektmanagerin sind sogar schon zusammengezogen.

