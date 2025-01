So gut haben sich Emmas Mutter und Umut Tekin verstanden

Auch wenn sich Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) Mitte Dezember trennten, treten die beiden in der zuvor gedrehten Doku-Soap "Wo die Liebe hinfällt" noch als Paar auf. In der aktuellen Folge treffen die zwei Reality-TV-Darsteller auf Emmas Mutter Julia und geben einen Einblick in die Beziehung von Umut und seiner Ex-Schwiegermutter in spe. Nachdem sie ihren Besuch herzlich umarmt hat, verrät Julia, was sie am Anfang der Beziehung von Umut hielt. Da er der Öffentlichkeit nicht fremd ist, soll sie gespannt auf den Partner ihrer Tochter gewesen sein: "Da war ich natürlich sehr neugierig. Aber ich hatte gleich ein gutes Gefühl auch."

Denn die Mutter der 24-Jährigen soll schon zu Beginn gemerkt haben, dass der ehemalige Bachelorette-Kandidat es ernst mit Emma meint. "Er ist echt ehrlich dabei, das war mir wichtig. Natürlich will ich meine Tochter schützen [...]", offenbarte sie. Was Umut angeht, sei sie sich aber sicher: "Aber Umut ist ein Guter. Habe ich so für mich abgestempelt." Emma selbst äußerte sich ebenfalls zu der Beziehung zwischen Julia und dem 27-Jährigen. Da es zwischen dem Liebespaar zu dieser Zeit allerdings bereits kriselte, betrübten die positiven Worte ihrer Mutter die Temptation Island V.I.P.-Verführerin allerdings eher. "Sie hat ja auch mit Umut ein extrem gutes Verhältnis. Und dann dazusitzen und zu sehen, wie Mama ihn wahrnimmt und so toll über ihn spricht, das macht einen auch ein bisschen traurig", gab Emma zu.

Wie es aktuell zwischen dem Das Sommerhaus der Stars-Paar steht, verraten die beiden momentan noch nicht. Nach dem langen öffentlichen Hin und Her klären Emma und Umut ihren Beziehungsstatus nämlich nun hinter den Kulissen. Trotzdem gab die leidenschaftliche Köchin ein kurzes Update in ihrer Instagram-Story: "Es wird viel gesprochen. Das Thema ist für mich nicht vom Tisch. Es gibt einige Themen, die für mich noch nicht vom Tisch sind." Bevor der Streit mit Umut noch nicht vollends geklärt ist, wolle Emma aber nicht mehr dazu verraten. "Das möchte ich einfach nicht. Ich brauche Zeit dafür", gestand sie.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund, Dezember 2023

