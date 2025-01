So romantisch verbrachten Cruz Beckham und Jackie Silvester

Cruz Beckham (19), der jüngste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50), feierte den Jahreswechsel mit seiner zehn Jahre älteren Freundin Jackie Apostel in Brasilien. Auf Instagram teilten die beiden mehrere Bilder, die den gemeinsamen Urlaub dokumentierten. Dazu schrieb Cruz auf Portugiesisch: "Also, 2025 wird gut, oder?" Das Paar genoss die gemeinsame Zeit offenbar in vollen Zügen – zum Beispiel am Strand, bei Restaurantbesuchen und Spaziergängen zu den größten Sehenswürdigkeiten Rio de Janeiros.

Nachdem Cruz und Jackie Weihnachten noch zusammen mit den Beckhams in deren neuer Luxusvilla in Miami gefeiert hatten, folgte nun die Neujahrsreise nach Brasilien. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Jackie im engen Kreis der berühmten Familie. Im September unterstützte sie Victoria bei ihrer Modenschau während der Fashion Week in Paris, wie Tatler berichtete. Auch in Miami wurde sie bereits mehrfach mit den Hollywoodstars gesichtet, sei es bei einem Bootsausflug oder bei einem Fußballspiel von Inter Miami, dem Verein von David.

Für Cruz, der auf Instagram immer wieder Einblicke in seine neu begonnene Musikkarriere gibt, läuft es aktuell scheinbar privat wie beruflich rund. Seine Eltern David und Victoria äußerten sich bisher kaum zum derzeitigen Liebesglück ihres jüngsten Sohnes. Wie Mirror berichtete, soll Victoria aber Sorge haben, ob die Beziehung trotz des großen Altersunterschieds zwischen den beiden Turteltauben langfristig halten wird.

MEGA Cruz Beckham und Jackie Apostel in Miami

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel, November 2024

