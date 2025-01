"Bin clean": Ariana Grande verzichtet auf Beauty-Eingriffe

Ariana Grande (31) setzt den Spekulationen um ihr Äußeres ein Ende. In einem Interview mit Entertainment Tonight betont die Sängerin jetzt, seit vier Jahren nicht mehr mit Schönheitsbehandlungen wie Botox nachgeholfen zu haben. "Ich bin immer noch clean, aber wenn ich wieder etwas machen lasse, werde ich euch Bescheid geben", witzelt sie und betont außerdem: "Ich meine es ernst. Ich möchte als Beauty-Gründerin wirklich transparent sein. Als Gründerin von r.e.m. beauty denke ich, dass Transparenz sehr wichtig ist."

Dass die "Into You"-Interpretin für Klarheit sorgen möchte, kommt nicht von ungefähr: Sie hatte während der Palm Springs International Film Festival Awards eine humorvolle Bemerkung über ihre Beauty-Eingriffe gemacht, die neben ein paar Lachern auch ein wenig Aufsehen erregte. Ariana wurde für ihre Rolle als Glinda in Wicked mit dem Rising Star Award ausgezeichnet – und scherzte in ihrer Dankesrede: "Ich hätte nie gedacht, dass ich im Alter von 31 Jahren noch einmal die Worte 'Aufstrebender Star' hören würde. Daher möchte ich meinen Freunden Botox und Juvederm danken."

Die Schönheitsbehandlungen der Grammy-Gewinnerin sind allerdings nicht das einzige Thema, das immer wieder heiß diskutiert wird. Auch ihr vermeintlicher Gewichtsverlust sorgte in den vergangenen Wochen für Spekulationen, insbesondere in Bezug auf ihre mentale Gesundheit. In einem YouTube-Interview mit der französischen Journalistin und Influencerin "Crazy Sally" erklärte Ariana daraufhin, dass es schwer für sie sei, sich vor diesem ständigen "Lärm" zu schützen. "Ich stehe seit ich 16 oder 17 bin in der Öffentlichkeit, als wäre ich ein Exemplar in einer Petrischale. Ich habe alles gehört, was falsch an mir sein soll. Und wenn man es dann behebt, ist es aus anderen Gründen wieder falsch", erzählte sie unter Tränen.

Getty Images Ariana Grande während der Palm Springs International Film Festival Awards, Januar 2025

Getty Images Ariana Grande, November 2024

