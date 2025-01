Dolly Parton plant Diät nach Schlemmen über die Feiertage

Dolly Parton (78) hat in einem Interview mit dem Closer Magazin offen über ihre Weihnachtsbräuche gesprochen. Die "Jolene"-Sängerin verriet, dass sie und ihre Familie während der Feiertage kulinarisch so richtig zuschlagen. "Wir fangen zu Thanksgiving an und essen bis zum 1. Januar – dann beginnen wir mit unseren Diäten. So läuft das doch bei jedem, oder?", erzählte Dolly lachend. Besonders ihre selbstgekochten Festmahlzeiten stehen dabei im Mittelpunkt: Truthahn, Schinken, schwarze Bohnen, Maisbrot, Kartoffelbrei und Krautsalat gehören zu den Klassikern ihres Weihnachtsmenüs. Dazu serviert sie ihren Gästen Wein ihrer eigenen Marke.

Doch für Dolly geht es nicht nur um das Essen, denn Weihnachten ist in ihrer Familie ein großes Fest, das seit Generationen gefeiert wird. Die Sängerin organisiert die Veranstaltung mit viel Hingabe und wird dabei liebevoll von den Kindern und Enkelkindern "Granny Claus", "Dolly Claus" oder "Gigi Claus" genannt. Neben dem Essen gehört das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern wie "O Little Town of Bethlehem" und "Silent Night" (Stille Nacht) am Klavier zu den festlichen Höhepunkten. "Ich mache das schon, seit ich meine jüngeren Geschwister habe", erklärte Dolly und fügte hinzu, dass die Tradition bis zu ihren Urenkeln weiterlebt. Die Familie kommt bei ihr zusammen, und sie sorgt dafür, dass sich jeder willkommen fühlt.

Außerdem hat Dolly ein großes Herz für außergewöhnliche Gäste. In einem Gespräch mit Fox News erzählte sie, dass sie sich vorstellen könnte, die britische Königsfamilie an Thanksgiving nach Dollywood einzuladen. "Ich würde Kate (42) meine Kartoffeln geben und sie wie jeden anderen behandeln", scherzte sie. In der Vergangenheit hatte Dolly die Gelegenheit, die Prinzessin von Wales auf eine Tasse Tee im Buckingham Palace zu treffen, musste jedoch wegen Terminproblemen absagen. Dollys Lebensmotto, das sich um Herzlichkeit, Familie und Authentizität dreht, zeigt sich besonders stark in ihrer Art, die Feiertage zu begehen. Die Sängerin ist nicht nur eine Ikone der Country-Musik, sondern auch das Herzstück ihrer Großfamilie.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images / Gareth Cattermole, Daniel Leal Collage: Dolly Parton, Prinzessin Kate

