Hugh Jackman unterstützt Sutton Foster bei ihrem Auftritt

Hugh Jackman (56) kurbelt die Gerüchte um eine Romanze mit Sutton Foster (49) weiter an. Er besuchte am vergangenen Samstag eine Aufführung des Musicals "Once Upon a Mattress", in dem die Schauspielerin derzeit die Rolle der Prinzessin Winnifred übernimmt. Auf Fotos, die DeuxMoi vorliegen, sitzt der X-Men-Star neben der Comedy-Ikone Carol Burnett (91) und scheint eine Menge Spaß daran zu haben, diese zu filmen, während sie der Menge um sie herum zuwinkt und ihr einen Kuss zuwirft.

Auch wenn weder Hugh noch seine angeblich neue Partnerin die Liebesspekulationen bisher bestätigten, möchten diese nicht abreißen. Erst kürzlich behauptete ein Insider, zu wissen, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind, die Dinge aber langsam angehen wollen – insbesondere weil ihre Romanze einigen Leuten missfallen könnte. "Hugh und Sutton wollen nichts überstürzen", erklärte dieser gegenüber OK! und fügte hinzu: "Das ist eine heikle Situation, und sie versuchen, auf eine fürsorgliche und rücksichtsvolle Weise vorwärtszukommen."

Berichten zufolge sollen der 56-Jährige und Sutton schon seit längerer Zeit anbandeln. Sie lernten sich 2022 während ihrer Arbeit am Broadway-Stück "The Music Man" kennen, wo angeblich die Funken zwischen ihnen sprühten. Seitdem wird dem "The Greatest Showman"-Darsteller eine Affäre mit seiner Schauspielkollegin nachgesagt – die wohl vor nicht allzu langer Zeit von einer Freundin von Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (69) bestätigt wurde. "Du liegst goldrichtig mit dieser Sache", gab die britische Fernsehpersönlichkeit Amanda de Cadenet unter einem Instagram-Video zu verstehen, das die Romanze der beiden thematisierte.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Juli 2022

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Juni 2022

