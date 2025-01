Jessica Alba feiert Geburtstag ihres Sohnes im Freizeitpark

Jessica Alba (43) hat den siebten Geburtstag ihres Sohnes Hayes (7) bei einem Ausflug in den Universal Studios in Kalifornien gefeiert. In einem Instagram-Post gab die Schauspielerin Einblicke in den ereignisreichen Tag im Freizeitpark. Auf den Fotos posiert sie unter anderem mit ihrem Mann Cash Warren (45), ihren Töchtern Honor (16) und Haven (13) sowie dem Geburtstagskind Hayes vor dem ikonischen Eingang des Parks. Zu ihrem Beitrag schrieb Jessica: "Der beste Tag bei #UniversalStudios, um unseren 7-jährigen Hayes zu feiern!"

Auf einer weiteren Aufnahme posiert die 43-Jährige mit ihren Töchtern Honor und Haven, während diese sich an einem typischen Freizeitpark-Snack erfreuen. Zu den Highlights des Tages zählten offenbar ein Mario Kart-Autorennen und der Besuch in Dumbledores Büro. Auf einem der letzteren Fotos ist eine strahlende Jessica zu sehen, die neben ihren erschöpften Kindern sitzt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Hollywood-Darstellerin immer wieder Einblicke in die gemeinsamen Familienaktivitäten gegeben: Im Dezember postete sie mehrere Bilder aus ihrem Mexiko-Urlaub mit der Familie, und im November war sie mit ihren Töchtern bei einem Konzert von Sabrina Carpenter (25) in Los Angeles.

Jessica ist seit 2008 mit dem Filmproduzenten Cash Warren verheiratet. Als Familienmensch sprach sie erst kürzlich emotional über die bevorstehende Zeit, wenn ihre älteste Tochter Honor in einigen Jahren aufs College geht: "Ich denke, das wird schrecklich sein. Und ich werde darüber traurig sein, aber sie ist so ein gutes Mädchen", witzelte sie in dem Interview mit E! News und fügte hinzu, dass sie sehr stolz auf ihre Tochter sei. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als Schauspielerin und Unternehmerin scheint es für Jessica kaum etwas Wichtigeres zu geben, als die gemeinsamen Erlebnisse mit ihrer Familie.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Töchtern Haven und Honor

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Familie und Freunden, Mexiko, 2024

