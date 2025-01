Nach Scheidung: Sam Asghari wünscht Britney Spears das Beste

Nach seiner Trennung von Pop-Ikone Britney Spears (43) sprach Sam Asghari (30) in einem exklusiven Interview mit Page Six über seine Vergangenheit und die Erkenntnisse, die er aus der Beziehung gezogen hat. Der Fitnesstrainer, der Britney 2022 heiratete – allerdings im Jahr darauf schon wieder die Scheidung einreichte – erklärte, die Jahre an der Seite der Sängerin hätten ihm neue Perspektiven eröffnet. "Es war ein Crashkurs in Hollywood", resümierte der Schauspieler, der Britney während des "Free Britney"-Movements unterstützte, als sie nach 13 Jahren Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (72) ihre Freiheit zurückerlangte. Trotz ihrer Trennung betonte Sam, dass er immer das Beste für Britney wünsche.

In dem Gespräch offenbarte Sam auch, wie wichtig es ihm sei, nach einer Beziehung respektvoll mit dem Ex-Partner umzugehen. Er kritisierte, dass viele nach Trennungen öffentlich schlecht übereinander reden würden: "Man hat die Person doch mal geliebt. Ich habe dieses Verhalten nie gemocht. Und das wollte ich auch nie wiederholen." Zudem äußerte er Dankbarkeit für die Zeit mit Britney, erklärte aber, dass das Leben weitergeht und jede Trennung die Möglichkeit biete, als Mensch zu wachsen. Britneys Ex-Mann, der mittlerweile auch für seine Schauspielrollen bekannt ist, konzentriert sich derzeit auf seine Karriere und wird bald in der Reality-Show "The Traitors" zu sehen sein. Privates hält er seitdem lieber unter Verschluss, auch wenn er das Jahr 2025 mit der Bekanntgabe seiner neuen Beziehung in den sozialen Medien gestartet hat.

Sam und Britney lernten sich 2016 am Set ihres Musikvideos zu "Slumber Party" kennen. Schnell entwickelte sich aus der beruflichen Begegnung eine Liebesgeschichte, die von den Medien intensiv begleitet wurde. "Es war die Bescheidenheit, die mich angezogen hat", betonte er 2022 gegenüber GQ und fügte hinzu: "Sie war sehr bescheiden und hat eine wunderschöne Seele." Im Juni desselben Jahres feierten sie eine märchenhafte Hochzeit, doch wenig später folgte die Trennung – Medienberichten zufolge wegen "unüberbrückbarer Differenzen". Neben seiner Karriere im Schauspiel bleibt Sam ein Familienmensch, geprägt durch das Aufwachsen mit drei Schwestern. Trotz der Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung schwärmte auch Britney in ihrer Autobiografie von der "intensiven Chemie" zwischen ihnen.

Sam Asghari und Brooke Irvine

Sam Asghari, Model

