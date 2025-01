Tom Holland feiert stolz drei Jahre Verzicht auf Alkohol

Tom Holland (28) hat in einem Interview über seine beeindruckende Reise zur Abstinenz gesprochen. Der Schauspieler, der vor allem als Spider-Man bekannt ist, hat gegenüber Men's Health verraten, dass er seit drei Jahren keinen Alkohol mehr angerührt hat. Ausschlaggebend dafür war ein "Augenöffner"-Moment, als er bei einem Pokerabend seinen Bruder bat, ihn nach Hause zu fahren, damit er sich einen Drink genehmigen konnte. Tom berichtet weiter, dass er zunächst im Januar 2022 nur eine einmonatige Alkoholfreiheit angestrebt hatte, diese jedoch verlängerte, nachdem klar wurde, wie sehr Alkohol seinen Alltag beeinflusste. Der Durchbruch kam dann durch den Rat seines Anwalts, der sagte: "Du wirst nie am nächsten Morgen aufwachen und wünschen, du hättest mehr getrunken."

Während der Dreharbeiten zur Serie "The Crowded Room" im Jahr 2022 wurde Tom erneut auf die Probe gestellt. Am Set habe eine angespannte Atmosphäre geherrscht und viele Konflikte hätten für zusätzlichen Stress gesorgt. Er habe kurzzeitig darüber nachgedacht, ob der Griff zum Alkohol Erleichterung bringen könnte, entschied sich dann aber dagegen: "Ich dachte: 'Wenn ich jetzt, bei all dem, was hier vor sich geht, wieder anfange zu trinken, wird es noch schlimmer, oder?'" Unterstützung habe er in seiner Familie gefunden sowie bei Freunden und Kollegen, darunter Menschen, die selbst nüchtern waren. Sein starkes Durchhaltevermögen und die Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken, krönte er mit seiner eigenen Linie des alkoholfreien Biers "Bero". "Man kann nicht über Nüchternheit sprechen, ohne selbst der Botschaft treu zu bleiben", sagt er stolz.

Privat läuft es ebenfalls rund für den Schauspieler. Tom, der seit Jahren mit der "Euphoria"-Darstellerin Zendaya (28) liiert ist, genießt das gemeinsame Leben mit ihr sehr. Während Zendaya kürzlich in Boston an einem Film arbeitete, zeigte sich Tom als kreativer Gastgeber und bereitete das Essen – vegetarisch – für sie zu. "Ich mag es wirklich, für sie zu kochen, auch wenn nicht jedes Gericht ein Erfolg ist", scherzte er im "Dish"-Podcast. Das Paar, das sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennenlernte, genießt ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts – für Tom offenbar der perfekte Ausgleich zu seinen beruflichen und persönlichen Herausforderungen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige